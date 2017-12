«Путин любит тебя»: в США дизайнер посвятил коллекцию одежды президенту РФ

Москва, 22 декабря. Рождественскую коллекцию одежды под девизом «Путин любит тебя» показали в США. Ее создатель — молодой американский дизайнер Блейк Паттерсон — известен как участник популярного в США реалити-шоу «Проект Подиум».

Как сообщает портал Prnewswire, он создает как женскую, так и мужскую одежду. Его новая коллекция была посвящена президенту России Владимиру Путину.

Дизайнер объяснил, что выбрал российского лидера в качестве источника вдохновения, чтобы продемонстрировать стремление к объединению.

В его коллекции две футболки с рождественскими принтами. Текст на одной «Рождество взломали. Подарки для всех» (Christmas is hacked. Gifts for everybody), на другой — «Рождество взломали… Русские сделали это снова» (Christmas is hacked. Russians did it again).

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что житель Сербии выстриг у себя на голове портрет Владимира Путина.