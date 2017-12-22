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«Путин любит тебя»: в США дизайнер посвятил коллекцию одежды президенту РФ
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    «Путин любит тебя»: в США дизайнер посвятил коллекцию одежды президенту РФ

    20:00  22 Декабря 2017
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    «Путин любит тебя»: в США дизайнер посвятил коллекцию одежды президенту РФ

    Москва, 22 декабря. Рождественскую коллекцию одежды под девизом «Путин любит тебя» показали в США. Ее создатель — молодой американский дизайнер Блейк Паттерсон — известен как участник популярного в США реалити-шоу «Проект Подиум».

    Как сообщает портал Prnewswire, он создает как женскую, так и мужскую одежду. Его новая коллекция была посвящена президенту России Владимиру Путину.

    Дизайнер объяснил, что выбрал российского лидера в качестве источника вдохновения, чтобы продемонстрировать стремление к объединению.

    В его коллекции две футболки с рождественскими принтами. Текст на одной «Рождество взломали. Подарки для всех» (Christmas is hacked. Gifts for everybody), на другой — «Рождество взломали… Русские сделали это снова» (Christmas is hacked. Russians did it again).

    Напомним, несколько дней назад сообщалось, что житель Сербии выстриг у себя на голове портрет Владимира Путина.

    Автор: Тимур Румянцев
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