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Политика
Минфин США внес в санкционный список четырех россиян и две компании
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    Минфин США внес в санкционный список четырех россиян и две компании

    19:24  22 Декабря 2017  /обновлено: 19:24  22 Декабря 2017
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    Минфин США внес в санкционный список четырех россиян и две компании

    Вашингтон, 22 декабря. Министерство финансов США внесло четырех граждан России в санкционный список. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    Среди граждан России, которые попали в санкционный список США оказался предприниматель Алимжан Тохтахунов. Кроме того, Минфин США сделал уточнение еще по шести гражданам РФ, на которых распространяется действие санкций.

    «Сегодня департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США внес в список санкций 10 физических лиц и два субъекта», — говорится в сообщении.

    В Минфине США отметили, что действие санкций запрещает гражданам США совершать финансовые операции с физическими и юридическими лицами, которые фигурируют в санкционном списке. Кроме того, документ замораживает на территории США все активы лиц, внесенных в санкционный список.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #россия #вашингтон #минсфин сша
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