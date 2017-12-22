Лаврентьев призвал провести конгресс нацдиалога Сирии под эгидой ООН

Астана, 22 декабря. Российские власти рассчитывают, что ООН примет участие в конгрессе национального диалога Сирии, который планируется провести в Сочи. Об этом в пятницу заявил спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

В частности, дипломат пригласил на конгресс спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру.

«Мы считаем, что этот конгресс должен проходить именно под эгидой ООН, и конечно, эта структура должна быть представлена там самым широким образом, а не только членами этой организации, коими являются Россия, Турция, Иран, Сирия и другие», — отметил он.

По словам Лаврентьева, Россия исходит из того, что договариваться на конгрессе должны сами сирийцы, однако роль ООН будет сводиться к корректировке, направлению переговоров в нужное русло, как и роль стран, участвующих в мероприятии, передает РИА Новости.