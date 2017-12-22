Сирия, 22 декабря. Правительство САР требует немедленного вывода американских и турецких войск; бои между ИГИЛ1 и «Тахрир аш-Шам» на оси Идлиб — Хама; сирийские военные атаковали позиции боевиков на севере и северо-востоке Хамы. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Требования САР к США и Турции

В ходе последней сессии сирийской мирной конференции в столице Казахстана глава сирийской делегации Башар аль-Джаафари переключил свое внимание на иностранцев, незаконно действующих в Сирии, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

«Мы требуем немедленного вывода американских и турецких войск из Сирии», — заявил в пятницу аль-Джафари.

Сирийское правительство неоднократно требовало, чтобы турецкие и американские войска покинули территорию страны, так как официальный Дамаск не давал разрешения на ввод войск этим странам и осуществление военных операций в Сирии.

США утверждают, что они останутся внутри Сирии до тех пор, пока страна не стабилизируется после поражения «Исламского государства»1 (ИГИЛ, ИГ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

Представители Турции заявляет, что их силы привержены борьбе с терроризмом внутри Сирии. Однако по имеющимся фактам, турецкая сторона последние два месяца лишь наращивала свое военное присутствие вокруг контролируемого курдами Афринского кантона на северо-западе провинции Алеппо.

Бои между ИГ1 и «Тахрир аш-Шам»

На оси Идлиб — Хама продолжаются столкновения между боевиками ИГИЛ и «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из экстремистов сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» штурмовали позиции ИГИЛ на высоте Тал Заабак. Группе боевиков удалось пробить оборону ИГ, захватив всю вершину холма после ожесточенной битвы.

По данным медиа-крыла «Тахрир аш-Шам», коалиции удалось нейтрализовать более пяти боевиков из остатков ИГ.

Напомним, что в настоящий момент в Сирии действуют разрозненные группировки ИГ, разбежавшиеся после военных операций Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ. Выжившие террористы укрываются в некоторых провинциях.

Продвижение САА в Хаме

Подразделения САА в ходе ожесточенных боев с террористами «Тахрир аш-Шам» на севере и северо-востоке провинции Хама нанесли большой урон боевикам, сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным корреспондента агентства, военнослужащие армии Башара Асада при содействии отрядов народного ополчения ударили по скоплениям и позициям экстремистов в направлении Аль-Мшерфы и Аль-Латамины, нейтрализовав множество из них. Также в результате столкновений были разрушены укрепления террористов. Среди убитых экстемистов был опознан Окба Рияд Аль-Аллеви из группировки «Джейш Аль-Изза» («Армия Славы» ранее была связана с «умеренными» боевиками из альянса «Свободная сирийская армия», позже перешла в ряды «Джебхат ан-Нусры») в Аль-Латамине.

На северо-востоке провинции Хама ВВС Сирии совершили налеты на группы террористов «Джебхат Ан-Нусры» в селениях Каср Ибн-Вардан, Умм-Захмак и Абу-Дали. Множество боевиков вместе с оружием были нейтрализованы.

1 Организация запрещена на территории РФ.