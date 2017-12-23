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Сирия итоги недели 17 – 23 декабря: битва за Идлиб, САА окружает боевиков в Западной Гуте
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    Сирия итоги недели 17 – 23 декабря: битва за Идлиб, САА окружает боевиков в Западной Гуте

    Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает операцию в южной части провинции Идлиб и на северо-востоке провинции Хама. В провинции Дейр-эз-Зор продолжается зачистка территории сирийской пустыни. Продолжаются ожесточенные бои в Западной Гуте Дамаска.
    11:00 23 Декабря 2017
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    Битва за Идлиб

    Сирия итоги недели 17 – 23 декабря: битва за Идлиб, САА окружает боевиков в Западной Гуте

    Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает операцию в южной части провинции Идлиб. На протяжении недели разгорались бои вокруг райцентра Абу-Дали, который находится под контролем боевиков террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Благодаря высокоточным ударам российской авиации, сирийские войска заняли населенные пункты Аль-Мушейрифа и Тель Хинзир. После продолжительных боев с радикальными исламистами, правительственные войска при поддержке ВКС России взяли под контроль населенные пункты Рувейда и Вади аль-Джафрана и продолжают свое продвижение к Абу-Дали.
     

    Бои в Хаме и Алеппо

    Сирия итоги недели 17 – 23 декабря: битва за Идлиб, САА окружает боевиков в Западной Гуте

    Продолжаются также бои на северо-востоке провинции Хама. Помимо продвижения к Абу-Дали, сирийская армия продолжает операцию в районе города Рахаджан. Местные источники в Facebook сообщают, что войска Башара Асада ведут плотный артиллерийский обстрел зон дислокации террористов в окрестностях населенных пунктов Рахаджан, Аш-Шакусия и Баюд.
    ВКС России совместно с ВВС Сирии продолжают наносить удары по скоплениям террористов «Джебхат ан-Нусры»1 на юге провинции Алеппо. Источники в Telegram сообщают, что после ударов авиации по позициям боевиков в районе населенных пунктов Рамла и Сияла, сирийская армия и союзные силы атаковали боевиков «Ан-Нусры» в районе Рамлы.
     

    Бои под Аль-Латаминой

    Сирия итоги недели 17 – 23 декабря: битва за Идлиб, САА окружает боевиков в Западной Гуте

    Пытаясь сдержать натиск сирийских правительственных сил, террористы предприняли атаку на севере провинции Хама. Как сообщало информагентство Al-Masdar News, исламисты пошли в атаку к северу от Хамы и утверждали, что захватили населенные пункты Зелин и Аз-Зилакият. Тем не менее, радикалам удалось занять лишь КПП у Зелина, который боевики позже потеряли вследствие массированной воздушной атаки ВКС РФ. Кроме того, сирийская армия и союзники в ответ на наступление террористов открыли шквальный огонь по скоплениям террористов в районе населенного пункта Аль-Латамина.
     

    Зачистка пустыни Дейр-эз-Зора

    Сирия итоги недели 17 – 23 декабря: битва за Идлиб, САА окружает боевиков в Западной Гуте

    Тем временем, в провинции Дейр-эз-Зор продолжается зачистка территории сирийской пустыни. Как сообщает агентство Al-Masdar News, правительственные силы при поддержке российской авиации проверили и зачистили более 50 квадратных километров пустынных территорий к северу от насосной станции Т-2. Таким образом, значительная часть пустыни перешла под полный контроль официального Дамаска, однако еще часть песчаного плато пустыни Аль-Бадия не зачищена правительственными силами.
     

    Бой за Западную Гуту

    Сирия итоги недели 17 – 23 декабря: битва за Идлиб, САА окружает боевиков в Западной Гуте

    Продолжаются ожесточенные бои в западной части оазиса Гута в провинции Дамаск. Сирийская армия на протяжении недели занимала ключевые высоты и дороги близ города Мугр аль-Мир, который находится под контролем террористов «Джебхат ан-Нусры». Источники сообщают, что на текущий момент цитадель исламистов удалось практически полностью окружить: сирийская армия и союзники смогли установить огневой контроль над шоссе, связывающим Мугр аль-Мир и основной центр террористов в Бейт-Джинне.
     

    Переговоры в Восточной Гуте

    Сирия итоги недели 17 – 23 декабря: битва за Идлиб, САА окружает боевиков в Западной Гуте

    В Восточной Гуте на протяжении недели шел переговорный процесс по освобождению анклава от сил террористов «Джебхат ан-Нусры». Агентство Al-Masdar News сообщало, что правительственные силы предложили боевикам покинуть территории Восточной Гуты, оставить позиции в районе Джобар и в пригороде Дамаска Айн-Тарме и беспрепятственно проследовать в сторону провинции Идлиб. В рядах террористов назревает раскол: значительная часть боевиков хочет покинуть поле боя в Дамаске и перебраться в Идлиб. Однако полевые командиры террористов отказались от предоставленной возможности и приказали продолжать обстрелы мирных кварталов Дамаска.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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