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Названы условия мирового соглашения «Роснефти» и АФК «Система»
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    Названы условия мирового соглашения «Роснефти» и АФК «Система»

    19:47  22 Декабря 2017  /обновлено: 19:47  22 Декабря 2017
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    Названы условия мирового соглашения «Роснефти» и АФК «Система»

    Москва, 22 декабря. Совет директоров «Башнефти» согласовал условия подписания мирового соглашения между участниками судебного спора «Роснефти», «Башнефти», Башкирии и АФК «Система». Об этом сообщили в «Роснефти».

    Мировое соглашение направят для утверждения в Арбитражный суд Башкортостана. По условиям АФК «Система» должна возместить «Башнефти» 100 млрд рублей убытков. Помощь в привлечении средств окажут Сбербанк и Российский фонд прямых инвестиций.

    «Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий», — говорится в сообщении.

    Сумма убытков должна быть выплачена до 30 марта.

    8 декабря российская инвестиционная компания «Система» подала иск к «Роснефти» и «Башнефти», требуя от них возмещения ущерба в размере более 330 миллиардов рублей.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #роснефть #афк система
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