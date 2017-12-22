Названы условия мирового соглашения «Роснефти» и АФК «Система»

Москва, 22 декабря. Совет директоров «Башнефти» согласовал условия подписания мирового соглашения между участниками судебного спора «Роснефти», «Башнефти», Башкирии и АФК «Система». Об этом сообщили в «Роснефти».

Мировое соглашение направят для утверждения в Арбитражный суд Башкортостана. По условиям АФК «Система» должна возместить «Башнефти» 100 млрд рублей убытков. Помощь в привлечении средств окажут Сбербанк и Российский фонд прямых инвестиций.

«Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий», — говорится в сообщении.

Сумма убытков должна быть выплачена до 30 марта.

8 декабря российская инвестиционная компания «Система» подала иск к «Роснефти» и «Башнефти», требуя от них возмещения ущерба в размере более 330 миллиардов рублей.