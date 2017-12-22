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Два дивизиона С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в начале 2018 года
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    Два дивизиона С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в начале 2018 года

    19:23  22 Декабря 2017  /обновлено: 19:23  22 Декабря 2017
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    Два дивизиона С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в начале 2018 года

    Москва, 22 декабря. Командующий четвёртой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов сообщил, что в первые дни 2018 года на боевое дежурство в Крыму заступят два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

    «В ближайшие дни мы поставим на боевое дежурство в Крыму два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», — отметил он.

    По словам генерала, дивизионы находятся на полуострове и уже приступили к опытному боевому дежурству. Военачальник добавил, что это будет очередной зенитно-ракетный полк в республике, который получил на вооружение С-400.

    Напомним, в ноябре в Астраханской области были успешно проведены первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» для Крыма.

    Накануне сообщалось, что российская сторона планирует начать поставки зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию в 2019-2020 годах. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #крым #с-400
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