Два дивизиона С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в начале 2018 года

Москва, 22 декабря. Командующий четвёртой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов сообщил, что в первые дни 2018 года на боевое дежурство в Крыму заступят два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«В ближайшие дни мы поставим на боевое дежурство в Крыму два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», — отметил он.

По словам генерала, дивизионы находятся на полуострове и уже приступили к опытному боевому дежурству. Военачальник добавил, что это будет очередной зенитно-ракетный полк в республике, который получил на вооружение С-400.

Напомним, в ноябре в Астраханской области были успешно проведены первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» для Крыма.

Накануне сообщалось, что российская сторона планирует начать поставки зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию в 2019-2020 годах.