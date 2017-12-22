«Обсуждению не подлежит»: политолог назвал фейком слова Мэй о победе Британии над ИГ

Темой вечернего выпуска программы «Время покажет» на Первом канале стало заявление премьера Великобритании Терезы Мэй, что якобы британские военные внесли главный вклад в победу над ИГИЛ1 (ИГ, «Исламское государство»1 — террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим.). Фейковым назвал заявление Терезы Мэй присутствовавший в студии политолог и военный эксперт Иван Коновалов.

«Этот вопрос даже обсуждению не подлежит, победу над ИГИЛ одержала Россия и ее союзники, — отметил Коновалов. — Победил российский солдат, как всегда. Сколько раз в истории мы всех спасали, и не всегда нам были благодарны. Но, слава богу, сирийский народ нам благодарен. Так что на Ближнем Востоке все знают — победила Россия и ее союзники».

Заявление Терезы Мэй о якобы «главной роли» Британии в победе над ИГИЛ политолог назвал смешным.

«Что касается Терезы Мэй, отмечу — Тереза Мэй большой любитель различных фейков, но на этот раз из ее уст прозвучала настолько фейковая декларация, что это просто смешно. Раньше Трамп заявлял, что он победил ИГИЛ, скоро, наверное, Макрон заявит, что он победил ИГИЛ».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление. Франция также участвовала в возглавляемой США коалиции, которая вела боевые действия против ИГИЛ на территории Ирака (по просьбе официального Багдада) и на территории Сирии (без соответствующего мандата ООН и против воли законного сирийского правительства).

«А вот этого не надо», — отреагировал ведущий Анатолий Кузичев, на слова Коновалова, что скоро и французский президент Эммануэль Макрон заявит, что Франция внесла основной вклад в победу над ИГИЛ.

«В истории уже был такой прецедент», — напомнил Кузичев знаменитый исторический анекдот.

Дело в том, что в воспоминаниях о Великой Отечественной войне есть упоминание, что в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, перед подписанием акта о безоговорочной капитуляции Германии, немецкий фельдмаршал Вильгельм Кейтель, войдя в зал, где должна была проходить церемония, увидел, кроме представителей СССР, США и Великобритании, еще и представителя Франции. Говорят, Кейтель тогда иронически сказал: «А что, французам мы тоже проиграли?».

Как отметил в пятницу президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны РФ, именно благодаря помощи российских военных сирийской армии удалось освободить от террористов более 98% территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.