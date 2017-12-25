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Политика
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Сирия эксклюзив
Сирия: в квартале Дамаска Аль-Касаа в присутствии министров торжественно зажгли рождественскую елку
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    Сирия: в квартале Дамаска Аль-Касаа в присутствии министров торжественно зажгли рождественскую елку

    8:00  25 Декабря 2017
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    Сирия: в квартале Дамаска Аль-Касаа в присутствии министров торжественно зажгли рождественскую елку

    Дамаск, 23 декабря. Праздничный концерт накануне Рождества прошел в районе Дамаска Аль-Касаа, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    Мероприятие с торжественным зажжением елки и выступлением оркестра прошло под эгидой министерства туризма Сирии. На празднике присутствовала советник президента Сирийской Арабской Республики (САР) Башара Асада Бусейна Шаабан, министр туризма Бишр Рияд Языджи, министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Абдалла Аль-Кораби, а также викарий Патриарха Антиохийского и всего Востока митрополит Лука (Аль-Хури).

    Советник президента Сирии Бусейна Шаабан, министр туризма Бишр Рияд Языджи, министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Абдалла Аль-Кораби, викарий Патриарха Антиохийского и всего Востока митрополит Лука (Аль-Хури)

    Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, собравшиеся ждали момента зажжения праздничных огней на рождественской елке. Многие местные жители решили наблюдать за действом в комфорте — на собственных балконах. Чиновники активно общались между собой и с народом, а также фотографировались. После зажжения огней жителей района развлекал оркестр в рождественских колпаках Санта-Клауса.

    Некогда район Аль-Касаа был неспокоен, поскольку несколько раз в день подвергался атакам боевиков. Особенно нелегко местному населению пришлось в 2014 году – в самый разгар террора боевиков.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #дамаск #асад #шаабан
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