Сирия: в квартале Дамаска Аль-Касаа в присутствии министров торжественно зажгли рождественскую елку

Дамаск, 23 декабря. Праздничный концерт накануне Рождества прошел в районе Дамаска Аль-Касаа, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Мероприятие с торжественным зажжением елки и выступлением оркестра прошло под эгидой министерства туризма Сирии. На празднике присутствовала советник президента Сирийской Арабской Республики (САР) Башара Асада Бусейна Шаабан, министр туризма Бишр Рияд Языджи, министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Абдалла Аль-Кораби, а также викарий Патриарха Антиохийского и всего Востока митрополит Лука (Аль-Хури).

Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, собравшиеся ждали момента зажжения праздничных огней на рождественской елке. Многие местные жители решили наблюдать за действом в комфорте — на собственных балконах. Чиновники активно общались между собой и с народом, а также фотографировались. После зажжения огней жителей района развлекал оркестр в рождественских колпаках Санта-Клауса.

Некогда район Аль-Касаа был неспокоен, поскольку несколько раз в день подвергался атакам боевиков. Особенно нелегко местному населению пришлось в 2014 году – в самый разгар террора боевиков.