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Политика
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Украина
Порошенко проиллюстрировал пуск новейшей украинской ракеты летними фото
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    Порошенко проиллюстрировал пуск новейшей украинской ракеты летними фото

    19:07  22 Декабря 2017  /обновлено: 19:07  22 Декабря 2017
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    Порошенко проиллюстрировал пуск новейшей украинской ракеты летними фото

    Киев, 22 декабря. Президент Украины Петр Порошенко показал летние фото, сообщая о последних испытаниях украинского комплекса «Ольха». По его словам, пуск прошел успешно.

    «Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса «Ольха». Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель», — сообщается на странице украинского лидера в Facebook.

    При этом Порошенко совсем не смутило, что на фото, которыми проиллюстрирована новость, пуск проходит в летнее время года.

    Ранее президент Украины заявил, что страна выигрывает у России «битву за битвой», чем немало удивил пользователей соцсетей, которые напомнили ему, что Киев воюет с простыми гражданами, а не с «агрессором», которого украинское руководство винит во всех своих неудачах.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #порошенко #ракеты #ольха
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