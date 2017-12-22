Порошенко проиллюстрировал пуск новейшей украинской ракеты летними фото

Киев, 22 декабря. Президент Украины Петр Порошенко показал летние фото, сообщая о последних испытаниях украинского комплекса «Ольха». По его словам, пуск прошел успешно.

«Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса «Ольха». Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель», — сообщается на странице украинского лидера в Facebook.

При этом Порошенко совсем не смутило, что на фото, которыми проиллюстрирована новость, пуск проходит в летнее время года.

Ранее президент Украины заявил, что страна выигрывает у России «битву за битвой», чем немало удивил пользователей соцсетей, которые напомнили ему, что Киев воюет с простыми гражданами, а не с «агрессором», которого украинское руководство винит во всех своих неудачах.