Сирия новости 22 декабря 19.30: МИД Сирии поддержал резолюцию ООН по статусу Иерусалима, SDF и ВВС коалиции разрушили почти 13 тысяч зданий в Ракке

Сирия, 22 декабря. Дамаск поддержал резолюцию ООН о статусе Иерусалима, SDF и ВВС коалиции разрушили почти 13 тысяч зданий в Ракке, на курдских территориях Дейр-эз-Зора уничтожен 21 террорист ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Алеппо и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ противостоят «Джебхат ан-Нусре»1 в Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: потеряло 21 террориста в Дейр-эз-Зоре, теряет позиции в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: захватила у ИГ ряд территорий Хамы.

Курды: отбили атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Официальный Дамаск поддерживает принятую Генассамблеей ООН резолюцию по статусу Иерусалима. В Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что полностью одобряют принятую ООН 21 декабря негативную резолюцию по решению США признать Иерусалим столицей государства Израиль и перенести в город посольство страны. Представители сирийского МИДа назвали решение международной организации «звонкой пощечиной политике США». Напомним, 6 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Выступление американского лидера вызвало широкий международный резонанс. Эксперты высказывали мнение, что таким образом президент США сделал шаг на пути разрушения и без того хрупкого мира на Ближнем Востоке.

Провинция Алеппо

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжают наносить удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе холма Аль-Хос в южной части провинции Алеппо. О боевых вылетах авиации союзников сообщает в своем Telegram-канале (@damascus_now_ar) информационное агентство Damascus Now.

Ранее сообщалось, что под прикрытием сирийских ВВС и ВКС РФ Сирийская арабская армия (САА) продвигается к авиабазе Абу Духур, расположенной в соседнем Идлибе. Солдатам правительственных войск удалось освободить от радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» населенный пункт Хаварин. В свою очередь боевики «Ан-Нусры» готовятся к последующим атакам армии САР. Накануне на территорию Алеппо прибыло подкрепление из 300 террористов, ранее базировавшихся в провинции Идлиб.

Провинция Дейр-эз-Зор

На территориях провинции Дейр-эз-Зор, подконтрольных Демократическим силами Сирии (SDF), продолжают фиксироваться атаки террористов «Исламского государства» на позиции курдов. Местный источник пишет в социальной сети Twitter (@ ClaudiaAlMina), что радикальные исламисты напали на опорные пункты SDF в поселении Джарас аль-Шарки. В результате продолжительных боев бойцам курдского ополчения удалось уничтожить 21 террориста ИГИЛ1. Напомним, боевики «Исламского государства» бежали в подконтрольные SDF районы региона под натиском ВКС РФ и сирийской армии во время активных боевых действий в окрестностях Абу Кемаля. Ранее отмечалось, что отряды SDF, действующие в Сирии при поддержке международной коалиции во главе с США, захватили богатые нефтью восточные районы Дейр-эз-Зора практически без единого выстрела.

Провинция Ракка

Административный центр провинции Ракка, который местный активисты называют самым опасным городом Сирии, подвергся значительным разрушениям в результате военной операции Демократических сил Сирии (SDF) и ВВС международной коалиции против ИГИЛ. По данным одного из источников в Twitter (@ HassounMazen) в результате действий курдов и авиации антитеррористического альянса во главе с США был нанесен ущерб 12668 зданиям города. Из этого количества 5444 повреждены незначительно, 3924 – сильно повреждены и 3289 – полностью разрушены.

Один из местных источников в провинции Ракка сообщает в своем микроблоге в Twitter (@QSD_Jabha), что жители лагеря беженцев Айн Исса получили 3000 обогревателей в рамках подготовки к зимнему сезону.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции Хама продолжаются ожесточенные столкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством». Один из источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@JulianRoepcke), что радикалы «Джебхат ан-Нусры» отбивают у ИГИЛовцев населенные пункты и стратегические высоты. Ранее сообщалось, что в результате боев в районе холма Аль-Захбик боевики «Ан-Нусры» уничтожили девять террористов ИГ.

Тем временем ВКС РФ продолжают проводить массированные атаки позиций исламистов на севере региона. Информационное агентство Al-Masdar News передает, что российская авиация бомбит опорные пункты «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Также сообщалось, что ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе Каср ибн Вардан на севере провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)