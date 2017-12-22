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Украина
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Политика
«Киев и Варшава играют с огнем»: в США рассказали о возможной «сделке» РФ и Германии
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    «Киев и Варшава играют с огнем»: в США рассказали о возможной «сделке» РФ и Германии

    18:50  22 Декабря 2017  /обновлено: 18:50  22 Декабря 2017
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    «Киев и Варшава играют с огнем»: в США рассказали о возможной «сделке» РФ и Германии

    Вашингтон, 22 декабря. Украина и Польша рискуют лишиться поддержки западных стран, если и дальше будут игнорировать демократические реформы. Об этом заявил в пятницу сотрудник американского центра Atlantic Council Стивен Бланк.

    По его словам, Варшава игнорирует Евросоюз и «оскорбляет» Германию, которая обеспечивает безопасность Польши, требуя от Берлина компенсации за действия нацистов в годы Второй мировой войны.

    «Киев и Варшава играют с огнем»: в США рассказали о возможной «сделке» РФ и Германии

    В то же самое время окружение президента Украины Петра Порошенко активно мешает работе национального антикоррупционного бюро, рискуя навлечь на страну гнев ЕС и лишить Киев как дипломатической, так и финансовой поддержки Брюсселя, сообщает «Иносми».

    «Киев и Варшава играют с огнем. Власть канцлера ФРГ Ангелы Меркель сейчас несколько ослаблена, но будь такая возможность, социал-демократическая партия Германии была бы готова заключить сделку с Россией. И эта сделка стала бы катастрофой для Польши, как и для Украины», — отметил Бланк.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #польша #украина #германия
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