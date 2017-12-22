«Киев и Варшава играют с огнем»: в США рассказали о возможной «сделке» РФ и Германии

Вашингтон, 22 декабря. Украина и Польша рискуют лишиться поддержки западных стран, если и дальше будут игнорировать демократические реформы. Об этом заявил в пятницу сотрудник американского центра Atlantic Council Стивен Бланк.

По его словам, Варшава игнорирует Евросоюз и «оскорбляет» Германию, которая обеспечивает безопасность Польши, требуя от Берлина компенсации за действия нацистов в годы Второй мировой войны.

В то же самое время окружение президента Украины Петра Порошенко активно мешает работе национального антикоррупционного бюро, рискуя навлечь на страну гнев ЕС и лишить Киев как дипломатической, так и финансовой поддержки Брюсселя, сообщает «Иносми».