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Украина
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«Нафтогаз» заявил, что Стокгольмский арбитраж разрешил не платить за поставки газа в Донбасс
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    «Нафтогаз» заявил, что Стокгольмский арбитраж разрешил не платить за поставки газа в Донбасс

    19:04  22 Декабря 2017  /обновлено: 19:04  22 Декабря 2017
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    «Нафтогаз» заявил, что Стокгольмский арбитраж разрешил не платить за поставки газа в Донбасс

    Киев, 22 декабря. Украинская компания «Нафтогаз» утверждает, что согласно решению арбитражного суда в Стокгольме Украина не должна платить за поставки газа на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

    «Стокгольмский арбитраж указал, что «Нафтогаз» не должен платить за объемы газа, которые были якобы поставлены на временно неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей», — говорится в сообщении.

    Стоит отметить, что «Газпром» начал осуществлять поставки газа в Донбасс в начале 2015 года, после того как «Нафтогаз» перекрыл подачу голубого топлива на юго-восток, мотивируя свое решение повреждением газопровода, который якобы пострадал в ходе боевых действий.

    Летом 2016 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания поставила в Донбасс газа на сумму в 718 миллионов долларов. При этом «Газпром» пока не предъявляет этот счет «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже.

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #украина #газпром #нафтогаз
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