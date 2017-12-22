Боестолкновения в ряде районов Сирии носят провокационный характер — Лаврентьев

Астана, 22 декабря. Спецпосланник президента России Александр Лаврентьев заявил, что интенсивные боестолкновения в отдельных районах в зонах деэскалации в Сирийской республике существуют.

«Достаточно интенсивные ещё боестолкновения в отдельных районах сохраняются, но они, в основном, носят провокационный характер и, в основном, со стороны так называемый непримиримой вооруженной оппозиции», — отметил он.

Говоря об итогах очередного раунда переговоров, Лаврентьев подчеркнул, что он прошел успешно: было отмечено соблюдение режима прекращения боевых действий, снижение уровня насилия, поступательное развитие ситуации в зонах деэскалации, передает РИА Новости.

Напомним, накануне спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что достигнут значительный прогресс по десэкалации в Сирии.