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Боестолкновения в ряде районов Сирии носят провокационный характер — Лаврентьев
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    Боестолкновения в ряде районов Сирии носят провокационный характер — Лаврентьев

    18:55  22 Декабря 2017  /обновлено: 18:55  22 Декабря 2017
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    Боестолкновения в ряде районов Сирии носят провокационный характер — Лаврентьев

    Астана, 22 декабря. Спецпосланник президента России Александр Лаврентьев заявил, что интенсивные боестолкновения в отдельных районах в зонах деэскалации в Сирийской республике существуют.

    «Достаточно интенсивные ещё боестолкновения в отдельных районах сохраняются, но они, в основном, носят провокационный характер и, в основном, со стороны так называемый непримиримой вооруженной оппозиции», — отметил он.

    Говоря об итогах очередного раунда переговоров, Лаврентьев подчеркнул, что он прошел успешно: было отмечено соблюдение режима прекращения боевых действий, снижение уровня насилия, поступательное развитие ситуации в зонах деэскалации, передает РИА Новости.

    Напомним, накануне спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что достигнут значительный прогресс по десэкалации в Сирии. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #астана #лаврентьев
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