Сирия: ФАН публикует видео из полностью разрушенной и лежащей в руинах Ракки

Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует эксклюзивные кадры из города Ракка. На видео источника Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии запечатлено полностью разрушенное Управление образования города Ракка, а также руины зданий на улицах 23 Февраля и Рашида по дороге в сторону района автомобильной развязки Аль-Наим.

Напомним, военная операция по освобождению бывшей столицы «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) от боевиков велась силами курдских отрядов «Демократических сил Сирии» при активной поддержке международной коалиции. Именно эта поддержка, заключавшаяся в интенсивных бомбардировках с воздуха, в том числе, с использованием белого фосфора, стала главной причиной разрушения Ракки. После того, как город был зачищен от сил «Исламского государства», официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в результате неизбирательных бомбардировок коалиции Ракка стала похожа на немецкий Дрезден, который также был практически полностью стерт с лица земли авиацией сил союзников в годы войны.

Однако, несмотря на все заявления представителей США и курдских вооруженных формирований, в Ракке не только не начались широкомасштабные восстановительные работы, но и она, по-прежнему, полностью не разминирована. Как сообщают сами курды, взрывы в Ракке происходят практически ежедневно. Они связывают это с тем, что местные жители, стремясь вернуться в свои дома, пытаются самостоятельно разминировать «закладки», оставленными террористами, и разбирать завалы на улицах, что, по словам представителей курдских вооруженных формирований «Демократических сил Сирии» приводит к потерям среди местных жителей.

Теперь к этим уже известным проблемам добавилась еще одна — связанная с большим количеством тел погибших, остающихся под завалами.

«Мы не можем здесь не отметить то, что город практически разрушен. Город на грани эпидемии», — заявил ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой.

12668 buildings have been damaged in #Raqqa city due the battles between #ISIS & #SDF supported by Coalition



3289 building in the red colour are completely destroyed.

3924 building in the orange colour are heavily damaged.

5444 building in the yellow colour are partially damaged pic.twitter.com/bIy4TetAtL — Mazen Hassoun (@HassounMazen) December 22, 2017

Сообщается, что, в общей сложности, в ходе операции по освобождению Ракки всего было повреждено 12668 строений. Из них 3289 зданий разрушено полностью, 3924 здания сильно повреждены и 5455 повреждены частично.

1 Организация запрещена на территории РФ.