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Сирия: ФАН публикует видео из полностью разрушенной и лежащей в руинах Ракки
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    Сирия: ФАН публикует видео из полностью разрушенной и лежащей в руинах Ракки

    18:57  22 Декабря 2017  /обновлено: 18:57  22 Декабря 2017
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    Сирия: ФАН публикует видео из полностью разрушенной и лежащей в руинах Ракки

    Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует эксклюзивные кадры из города Ракка. На видео источника Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии запечатлено полностью разрушенное Управление образования города Ракка, а также руины зданий на улицах 23 Февраля и Рашида по дороге в сторону района автомобильной развязки Аль-Наим.

    Напомним, военная операция по освобождению бывшей столицы «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) от боевиков велась силами курдских отрядов «Демократических сил Сирии» при активной поддержке международной коалиции. Именно эта поддержка, заключавшаяся в интенсивных бомбардировках с воздуха, в том числе, с использованием белого фосфора, стала главной причиной разрушения Ракки. После того, как город был зачищен от сил «Исламского государства», официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в результате неизбирательных бомбардировок коалиции Ракка стала похожа на немецкий Дрезден, который также был практически полностью стерт с лица земли авиацией сил союзников в годы войны.

    Однако, несмотря на все заявления представителей США и курдских вооруженных формирований, в Ракке не только не начались широкомасштабные восстановительные работы, но и она, по-прежнему, полностью не разминирована. Как сообщают сами курды, взрывы в Ракке происходят практически ежедневно. Они связывают это с тем, что местные жители, стремясь вернуться в свои дома, пытаются самостоятельно разминировать «закладки», оставленными террористами, и разбирать завалы на улицах, что, по словам представителей курдских вооруженных формирований «Демократических сил Сирии» приводит к потерям среди местных жителей.

    Теперь к этим уже известным проблемам добавилась еще одна — связанная с большим количеством тел погибших, остающихся под завалами.

    «Мы не можем здесь не отметить то, что город практически разрушен. Город на грани эпидемии», — заявил ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой.

    Сообщается, что, в общей сложности, в ходе операции по освобождению Ракки всего было повреждено 12668 строений. Из них 3289 зданий разрушено полностью, 3924 здания сильно повреждены и 5455 повреждены частично.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Аздашир Муса
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #ракка #демократические силы сирии #международная коалиция
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