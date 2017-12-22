МИД РФ уличил США в рассылке писем с угрозами перед голосованием в ГА ООН

Москва, 22 декабря. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли накануне голосования по статусу Иерусалима рассылала представителям стран-членов ООН угрожающие письма. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая опровергает решение США о признании Иерусалима столицей Израиля. В ходе голосования резолюцию поддержали 128 стран, девять государств проголосовали против документа, еще 35 воздержались.

«Голосованию предшествовало неприкрытое давление Вашингтона прямо в зале Генеральной Ассамблеи ООН, запугивание в том духе, что страны, которые проголосуют «за», в будущем рискуют лишиться американской помощи и поддержки», — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что постпред США при ООН Никки Хейли рассылала письма с угрозами представителям государств-членов ООН прямо в зале Генассамблеи. В ведомстве также добавили, что на шантаж практически никто не поддался.