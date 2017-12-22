Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Политика
МИД РФ уличил США в рассылке писем с угрозами перед голосованием в ГА ООН
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД РФ уличил США в рассылке писем с угрозами перед голосованием в ГА ООН

    18:42  22 Декабря 2017  /обновлено: 18:44  22 Декабря 2017
    931

    МИД РФ уличил США в рассылке писем с угрозами перед голосованием в ГА ООН

    Москва, 22 декабря. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли накануне голосования по статусу Иерусалима рассылала представителям стран-членов ООН угрожающие письма. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

    Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая опровергает решение США о признании Иерусалима столицей Израиля. В ходе голосования резолюцию поддержали 128 стран, девять государств проголосовали против документа, еще 35 воздержались.

    «Голосованию предшествовало неприкрытое давление Вашингтона прямо в зале Генеральной Ассамблеи ООН, запугивание в том духе, что страны, которые проголосуют «за», в будущем рискуют лишиться американской помощи и поддержки», — говорится в сообщении.

    В МИД РФ отметили, что постпред США при ООН Никки Хейли рассылала письма с угрозами представителям государств-членов ООН прямо в зале Генассамблеи. В ведомстве также добавили, что на шантаж практически никто не поддался.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #оон #израиль #мид рф #иерусалим
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть