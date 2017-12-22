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Парламент Молдавии повторно принял закон о запрете новостных программ из РФ
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    Парламент Молдавии повторно принял закон о запрете новостных программ из РФ

    18:37  22 Декабря 2017  /обновлено: 18:37  22 Декабря 2017
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    Парламент Молдавии повторно принял закон о запрете новостных программ из РФ

    Кишинев, 22 декабря. Закон по изменению Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России, был принят парламентом Молдавии. Ранее законопроект по борьбе с «иностранной пропагандой», в том числе якобы российской, был отклонен президентом страны Игорем Додоном.

    Так, глава республики обязан подписать закон, если парламент его повторно принимает, согласно положениям конституции страны. Сам же молдавский лидер неоднократно заявлял, даже несмотря на позицию парламента не утвердит закон. Додон также призывал вынести данный вопрос на референдум, передает РИА Новости.

    Отметим, что соответствующий закон запрещает трансляцию программ радио и телевидения с политическим, военным, информационно-аналитическим и информационным содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

    Несколько дней назад Додон заявил, что республика «не выживет» без стратегического партнерства с Россией.

    Накануне президент Молдавии подписал декреты об отставке главы министерства иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура и еще пятерых членов молдавского правительства.

    Парламент Молдавии повторно принял закон о запрете новостных программ из РФ

    Автор: Тимур Румянцев
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    #додон #молдавия
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