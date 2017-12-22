ЦБ выявил уничтожение кредитного досье «Промсвязьбанка» на 109 млрд рублей
Москва, 22 декабря. Временная администрация проходящего процедуру санации «Промсвязьбанка» обнаружила исчезновение кредитного досье корпоративных клиентов финансовой организации на сумму 109,1 млрд рублей. Об этом в пятницу заявил заместитель председателя Центрального банка России Василий Поздышев.
Кроме того, выяснилось, что «Промсвязьбанк» финансировал собственный субординированный кредит, что не было отражено в документах.
«Сделки купли-продажи банком ценных бумаг были подписаны 14 декабря принятым на работу в банк двумя днями ранее гражданином иностранного государства. Данные этого же сотрудника фигурируют в актах приемки-передачи «пропавших» кредитных досье от 14 декабря», — пояснил журналистам Поздышев.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, совладелец «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев покинул Россию.