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Госдуме предложили выделять хосписам бесплатную землю
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    Госдуме предложили выделять хосписам бесплатную землю

    18:46  22 Декабря 2017  /обновлено: 18:48  22 Декабря 2017
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    Госдуме предложили выделять хосписам бесплатную землю

    Москва, 22 декабря. Законопроект, предлагающий выделять хосписам землю под строительство бесплатно, подготовлен для рассмотрения в Госдуме. Автором инициативы является член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

    На сегодня в России работают порядка 100 хосписов для тяжелобольных людей. По данным ВОЗ, на каждый из них должно приходиться 300-400 тысяч человек, соответственно в стране нужно построить еще несколько сотен учреждений, оказывающих паллиативную помощь тяжелобольным и умирающим. Для стимулирования строительства новых хосписов Фаррахов предлагает бесплатно выделять землю под них.

    «Как это теоретически может происходить: группа заинтересованных людей, имеющих определенные ресурсы, объединяются и организуют фонд, целью которого является строительство или приведение в нормативное содержание имеющегося здания и создание в нем некоммерческой организации, которая будет оказывать паллиативные услуги», — пояснил депутат «Парламентской газете».

    После этого региональные власти передают фонду землю в безвозмездное пользование, добавил он.

    Автор: Алексей Громов
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    #госдума #земля #хоспис
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