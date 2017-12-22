Госдуме предложили выделять хосписам бесплатную землю

Москва, 22 декабря. Законопроект, предлагающий выделять хосписам землю под строительство бесплатно, подготовлен для рассмотрения в Госдуме. Автором инициативы является член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

На сегодня в России работают порядка 100 хосписов для тяжелобольных людей. По данным ВОЗ, на каждый из них должно приходиться 300-400 тысяч человек, соответственно в стране нужно построить еще несколько сотен учреждений, оказывающих паллиативную помощь тяжелобольным и умирающим. Для стимулирования строительства новых хосписов Фаррахов предлагает бесплатно выделять землю под них.

«Как это теоретически может происходить: группа заинтересованных людей, имеющих определенные ресурсы, объединяются и организуют фонд, целью которого является строительство или приведение в нормативное содержание имеющегося здания и создание в нем некоммерческой организации, которая будет оказывать паллиативные услуги», — пояснил депутат «Парламентской газете».

После этого региональные власти передают фонду землю в безвозмездное пользование, добавил он.