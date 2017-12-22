Восстановление Сирии обсудят на Ялтинском международном экономическом форуме

Москва, 22 декабря. Делегация правительства Сирии примет участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме. Об этом заявил председатель правления Фонда ЯМЭФ Андрей Назаров.

По его словам, на форуме сирийская делегация планирует обсудить послевоенное экономическое обустройство Сирии.

«В международной повестке мы усиливаем такие направления, как взаимодействие с Сирией. От них получено подтверждение об участии большой делегации. Мы решили, что начиная с IV ЯМЭФ в рамках форума будет ежегодно проводиться Ялтинская конференция политической направленности в Ливадийском дворце», — сказал Назаров.

Он также добавил, что Ялтинская конференция является мероприятием, на котором могут обсуждаться и согласовываться любые решения, имеющие общемировое значение.

Стоит отметить, что Ялтинский международный экономический форум состоится в Ялте с 19 по 21 апреля 2018 года.