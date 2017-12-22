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Украина
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Политика
Видеодайджест новостей, вечер 22 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 22 декабря 2017 года

    Путин призвал развивать ядерную триаду России. Более 48 тысяч военных России получили в Сирии бесценный опыт — Шойгу. Центризбирком зарегистрировал первого кандидата в президенты РФ. В Москве наградили победителей конкурса «Образ будущего страны».
    18:07 22 Декабря 2017
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    Путин призвал развивать ядерную триаду России

    Видеодайджест новостей, вечер 22 декабря 2017 года

    Россия должна развивать ядерную триаду, заявил президент Владимир Путин на расширенном коллегии Минобороны. По его словам, к 2021 году ядерные силы наземного базирования необходимо оснастить новым вооружением на 90%.
    Кроме того, глава государства призвал продолжать развитие российских Вооруженных сил в ближайшее время. Их нужно оснастить высокоточным оружием, беспилотными ударными комплексам и новейшими системами разведки, отметил Путин.
     

    Более 48 тысяч военных России получили в Сирии бесценный опыт — Шойгу

    Видеодайджест новостей, вечер 22 декабря 2017 года

    Свыше 48 тысяч российских военных получили бесценный опыт во время операции в Сирии, заявил на расширенном заседании Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. Россия оказывает помощь армии Сирии в борьбе с терроризмом с сентября 2015 года.
    За это время ВКС РФ уничтожили более 60 тысяч боевиков, в том числе около трех тысяч выходцев из России, сообщил Шойгу. Министр отметил, что в Сирии применялись 215 новых видов вооружений, 99% недостатков в них уже устранены.
     

    Центризбирком зарегистрировал первого кандидата в президенты РФ

    Видеодайджест новостей, вечер 22 декабря 2017 года

    Владимир Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты России. Центризбирком 22 декабря зарегистрировал лидера ЛДПР в качестве участника предстоящих выборов главы государства.
    После регистрации Жириновский имеет право на открытие избирательного счета, средства с которого пойдут на нужды избирательной кампании. Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
     

    В Москве наградили победителей конкурса «Образ будущего страны»

    Видеодайджест новостей, вечер 22 декабря 2017 года

    На форуме Общероссийского Народного Фронта наградили победителей конкурса «Образ будущего страны». В нем приняли участие более 10 тысяч школьников и студентов из разных регионов России. Участники представили свои творческие и научные работы, в которых рассказали, каким видят будущее РФ. Выяснилось, что больше всего молодежь волнуют проблемы экологии, коррупции, социального неравенства, образования и ЖКХ.
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