Видеодайджест новостей, вечер 22 декабря 2017 года

Путин призвал развивать ядерную триаду России
Россия должна развивать ядерную триаду
, заявил президент Владимир Путин
на расширенном коллегии Минобороны. По его словам, к 2021 году ядерные силы наземного базирования необходимо оснастить новым вооружением на 90%.
Кроме того, глава государства призвал продолжать развитие российских Вооруженных сил в ближайшее время. Их нужно оснастить высокоточным оружием, беспилотными ударными комплексам и новейшими системами разведки, отметил Путин.
Более 48 тысяч военных России получили в Сирии бесценный опыт — Шойгу
За это время ВКС РФ уничтожили более 60 тысяч боевиков, в том числе около трех тысяч выходцев из России, сообщил Шойгу. Министр отметил, что в Сирии применялись 215 новых видов вооружений, 99% недостатков в них уже устранены.
Центризбирком зарегистрировал первого кандидата в президенты РФ
Владимир Жириновский
стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты России. Центризбирком 22 декабря зарегистрировал лидера ЛДПР
в качестве участника предстоящих выборов главы государства.
После регистрации Жириновский имеет право на открытие избирательного счета, средства с которого пойдут на нужды избирательной кампании. Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
В Москве наградили победителей конкурса «Образ будущего страны»
На форуме Общероссийского Народного Фронта наградили победителей конкурса
«Образ будущего страны». В нем приняли участие более 10 тысяч школьников и студентов из разных регионов России. Участники представили свои творческие и научные работы, в которых рассказали, каким видят будущее РФ. Выяснилось, что больше всего молодежь волнуют проблемы экологии, коррупции, социального неравенства, образования и ЖКХ.