Видеодайджест новостей, вечер 22 декабря 2017 года

Кроме того, глава государства призвал продолжать развитие российских Вооруженных сил в ближайшее время. Их нужно оснастить высокоточным оружием, беспилотными ударными комплексам и новейшими системами разведки, отметил Путин.

Более 48 тысяч военных России получили в Сирии бесценный опыт — Шойгу

Сергей Шойгу. Россия оказывает помощь армии Сирии в борьбе с терроризмом с сентября 2015 года. Свыше 48 тысяч российских военных получили бесценный опыт во время операции в Сирии , заявил на расширенном заседании Минобороны РФ глава ведомства. Россия оказывает помощь армии Сирии в борьбе с терроризмом с сентября 2015 года.

За это время ВКС РФ уничтожили более 60 тысяч боевиков, в том числе около трех тысяч выходцев из России, сообщил Шойгу. Министр отметил, что в Сирии применялись 215 новых видов вооружений, 99% недостатков в них уже устранены.