Главные новости 22 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 22 декабря.

Армия ЛНР полностью обеспечена трофейными оружием и техникой, которые достались им от ВСУ, заявил и.о. главы Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко. ЛНР заявила о полном обеспечении армии трофейным оружием ВСУ.

«Джебхат ан-Нусра»1 потеряла ряд опорных пунктов на южной окраине провинции Идлиб. ВКС РФ нанесли удар по объектам террористов недалеко от Рахаджана. САА атаковала командный пункт «Тахрир аш-Шам» к северо-востоку от Хамы. Сирия новости 22 декабря 07.00: «Ан-Нусра» теряет южный Идлиб, ВКС РФ ударили по боевикам в провинции Хама.

Делегации Сирии и Ирана встретились в Астане на восьмом раунде переговоров. Видеодайджест новостей, утро 22 декабря 2017 года.

Минобороны Украины отказывается от ракетного крейсера проекта 1164 «Украина», который вот уже четверть века простаивает у причала в стадии готовности 95%. Такие данные содержатся в письме военного ведомства, направленном в адрес концерна «Укроборонпром». Пациент скорее мертв, чем жив — эксперт оценил военно-морские силы Украины.

Украинская компания «Нафтогаз» утверждает, что выиграл арбитраж против «Газпрома» по контракту на поставку газа. «Нафтогаз Украины» назвал себя победителем в споре с «Газпромом».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону на обвинения в якобы имевшем место вмешательстве России в Brexit. Он попросил предъявить конкретные факты, свидетельствующие о таких действиях со стороны РФ. Лавров ответил Джонсону на обвинения во вмешательстве в Brexit.

Президент России Владимир Путин поручил МВД, ФСБ и СК РФ в пределах закрепленных за ними полномочий организовать противодействие объединений, ограничивающих конкуренцию (картелей). Путин поручил МВД, СК и ФСБ организовать пресечение деятельности картелей.

Сирия, 22 декабря. САА при поддержке ВКС РФ продвигается к авиабазе Абу Духур, радикалы «Ан-Нусры» не идут на переговоры с САА в Дамаске, курды продолжают распространять информацию о поддержке ИГ в Дейр-эз-Зоре со стороны САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 22 декабря 12.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к аэродрому Абу Духур, радикалы «Ан-Нусры» провоцируют бои на юго-западе Дамаска.

Неделю назад в небе над Сирией произошло опасное сближение американского истребителя F-22 с российскими Су-25МС. Многие западные СМИ уже признали, что действия США по отношению к ВКС РФ были недружественными. Истребители США предпринимали в Сирии недружественные действия против самолетов ВКС РФ.

Украинский олигарх Игорь Коломойский владеет компроматом, способным разрушить государственный строй Украины. В связи с этим страну ждут новые потрясения на фоне решения Высокого суда Лондона об аресте активов магната. Такое мнение высказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Украину ждут потрясения: Тука рассказал о компромате Коломойского.

1 Организация запрещена на территории РФ.