Сирия: в честь Рождества и годовщины освобождения Алеппо в церкви святой Матильды прошел концерт

Алеппо, 22 декабря. Хор девочек дал рождественский концерт для жителей Алеппо в греко-католической церкви святой Матильды, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Мероприятие было приурочено не только к Рождеству, но и к годовщине освобождения Алеппо от террористов. Более 250 девочек в облачении традиционных рождественских языков радовали жителей Алеппо песнями на арабском, французском и английском языках.

Как можно увидеть на эксклюзивных кадрах ФАН, девочки выступали под аккомпанемент оркестра в золотых костюмах Санта Клауса. Сами же девочки в красных и золотых одеяниях, с рождественскими венками в волосах, выстроились в несколько рядов.

На мероприятии помимо простых горожан присутствовало местное верховное духовенство, которое в первых рядах наблюдало за концертом.

Греко-католическая церковь Святой Матильды в Алеппо была освещена в 1964 году. Церковь была названа в честь Матильды Вестфальской — жены первого короля Восточно-Франкского королевства Генриха I Птицелова. После смерти мужа она осталась при дворе короля Оттона I и активно занималась благотворительностью и основанием монастырей. Матильду канонизировали за благотворительную деятельность и основание многочисленных монастырей и религиозных центров в Саксонии и Тюрингии.