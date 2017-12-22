Ирак: президент Масум призвал премьера Абади сдержать обещание перед Курдистаном

Багдад, 22 декабря. Глава Ирака Фуад Масум призвал Хейдара аль-Абади сдержать обещание и отправить зарплаты госслужащим Курдистана.

Иракские СМИ сообщили, что глава страны в очередной раз предложил премьер-министру аль-Абади сдержать свое обещание о выплате зарплат государственным служащим Курдистана, из-за снижения которых на севере Ирака начались митинги протеста и столкновения с силами безопасности. Волнения в Курдистане привели к гибели нескольких протестующих, пострадало более 80 человек.

Масум призвал федеральные власти Ирака снять санкции с курдской автономии, которые спровоцировали финансовый кризис в регионе, из-за чего Региональное правительство Курдистана было вынуждено снизить заработные платы госслужащих.

Ранее сообщалось, что санкции против Эрбиля были введены Багдадом в ответ на референдум о независимости Курдистана, который состоялся 25 сентября текущего года.