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Ирак: президент Масум призвал премьера Абади сдержать обещание перед Курдистаном
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    Ирак: президент Масум призвал премьера Абади сдержать обещание перед Курдистаном

    18:12  22 Декабря 2017  /обновлено: 18:12  22 Декабря 2017
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    Ирак: президент Масум призвал премьера Абади сдержать обещание перед Курдистаном

    Багдад, 22 декабря. Глава Ирака Фуад Масум призвал Хейдара аль-Абади сдержать обещание и отправить зарплаты госслужащим Курдистана.

    Иракские СМИ сообщили, что глава страны в очередной раз предложил премьер-министру аль-Абади сдержать свое обещание о выплате зарплат государственным служащим Курдистана, из-за снижения которых на севере Ирака начались митинги протеста и столкновения с силами безопасности. Волнения в Курдистане привели к гибели нескольких протестующих, пострадало более 80 человек.

    Масум призвал федеральные власти Ирака снять санкции с курдской автономии, которые спровоцировали финансовый кризис в регионе, из-за чего Региональное правительство Курдистана было вынуждено снизить заработные платы госслужащих.

    Ранее сообщалось, что санкции против Эрбиля были введены Багдадом в ответ на референдум о независимости Курдистана, который состоялся 25 сентября текущего года.

    Ирак: президент Масум призвал премьера Абади сдержать обещание перед Курдистаном

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #хейдар аль-абади #фуад масум #курдистан
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