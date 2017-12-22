Запах с подмосковной свалки «Кучино» пытаются скрыть, распыляя ароматный аэрозоль

На подмосковном полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) «Кучино» неизвестные установили аэрозольно-распылительные установки. Информация об этом с подтверждающим видео появилась в одной из групп экологических активистов Московской области в соцсетях.

Авторы видео утверждают, что от неприятного запаха со свалки аэрозольно-распылительные установки не спасают.

«Буквально в 50 метрах от этой установки запах свалки по-прежнему ощущается достаточно сильно. Само распыляемое вещество имеет сладковатый запах. Также отметим, что на полигоне дежурит круглосуточный оперативный штаб МЧС», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Владимиру Путину известно о проблеме полигона «Кучино». В июне 2017 года жители Балашихи в ходе прямой линии с президентом заявили об ухудшении экологии вокруг «Кучино». Вскоре полигон был закрыт, а мэр Балашихи Евгений Жирков подал в отставку.

В декабре Росгидромет назвал свалку «Кучино» причиной неприятного запаха в Москве. Вскоре Роспотребнадзор подтвердил выводы метеорологов.

Отметим, ежегодно Москва и Московская область вырабатывают более 11 миллионов тонн отходов. Большую часть мусора (около 95%) захоранивают на полигонах твердых коммунальных отходов. Это обстоятельство стало определяющим фактором, из-за которого организация «Зеленый патруль» поместила Московскую область на 83-е место из 85-ти в «Экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации».

Мощностей подмосковных полигонов, по оценкам государственных и независимых экспертов, хватит на два-три года. Для снижения нагрузки на полигоны власти намерены построить в Подмосковье четыре завода по термической обработке мусора в рамках проекта «Чистая страна».

Еще один завод построят в Татарстане — эта республика также испытывает серьезные трудности из-за бесконтрольно разрастающихся полигонов и свалок. Заводы планируется построить по технологии японо-швейцарской фирмы Hitachi Zosen Inova, которая не представляет угрозы для экологии и применяется в Японии и Западной Европе.