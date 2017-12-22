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Общество
Запах с подмосковной свалки «Кучино» пытаются скрыть, распыляя ароматный аэрозоль
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    Запах с подмосковной свалки «Кучино» пытаются скрыть, распыляя ароматный аэрозоль

    18:10  22 Декабря 2017
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    Запах с подмосковной свалки «Кучино» пытаются скрыть, распыляя ароматный аэрозоль

    На подмосковном полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) «Кучино» неизвестные установили аэрозольно-распылительные установки. Информация об этом с подтверждающим видео появилась в одной из групп экологических активистов Московской области в соцсетях.

    Авторы видео утверждают, что от неприятного запаха со свалки аэрозольно-распылительные установки не спасают.

    «Буквально в 50 метрах от этой установки запах свалки по-прежнему ощущается достаточно сильно. Само распыляемое вещество имеет сладковатый запах. Также отметим, что на полигоне дежурит круглосуточный оперативный штаб МЧС», — говорится в сообщении.

     

    Ранее стало известно, что Владимиру Путину известно о проблеме полигона «Кучино». В июне 2017 года жители Балашихи в ходе прямой линии с президентом заявили об ухудшении экологии вокруг «Кучино». Вскоре полигон был закрыт, а мэр Балашихи Евгений Жирков подал в отставку.

    Ранее полигон был закрыт, а мэр Балашихи Евгений Жирков подал в отставку

    В декабре Росгидромет назвал свалку «Кучино» причиной неприятного запаха в Москве. Вскоре Роспотребнадзор подтвердил выводы метеорологов.

    Отметим, ежегодно Москва и Московская область вырабатывают более 11 миллионов тонн отходов. Большую часть мусора (около 95%) захоранивают на полигонах твердых коммунальных отходов. Это обстоятельство стало определяющим фактором, из-за которого организация «Зеленый патруль» поместила Московскую область на 83-е место из 85-ти в «Экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации».

    Мощностей подмосковных полигонов, по оценкам государственных и независимых экспертов, хватит на два-три года. Для снижения нагрузки на полигоны власти намерены построить в Подмосковье четыре завода по термической обработке мусора в рамках проекта «Чистая страна».

    Еще один завод построят в Татарстане — эта республика также испытывает серьезные трудности из-за бесконтрольно разрастающихся полигонов и свалок. Заводы планируется построить по технологии японо-швейцарской фирмы Hitachi Zosen Inova, которая не представляет угрозы для экологии и применяется в Японии и Западной Европе.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #свалка #кучино
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