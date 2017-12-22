«С кем вы воюете?»: украинцы удивились словам Порошенко о «битвах» с Россией

Киев, 22 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна «выигрывает у российского агрессора битву за битвой», а главная «победа еще впереди». Украинцы с недоумением отреагировали на пост Порошенко в Twitter.

Киев регулярно делает антироссийские заявления, на этот раз украинский президент Петр Порошенко сообщил о ходе «битвы» с Россией.

«Мы выигрываем у российского агрессора битву за битвой, а поддержка Украины, ее независимости, на международной арене остается беспрецедентной. Однако войну мы еще не выиграли. Победа у нас еще впереди», — написал президент Украины.

Украинцы были удивлены заявлению Порошенко о «войне», полагая, что главными противниками Киева являются простые граждане.

«Так у нас нет войны. И агрессора нет. С кем вы воюете?» — поинтересовался Баярд.

На фоне глубокого экономического и социального кризиса пользователи из Украины предлагают президенту отказаться от мифической войны с Россией, а заняться борьбой с коррупционерами.

«Начинай борьбу с коррупцией», — порекомендовал Юр.

Несмотря на угрозы Порошенко и его воинственные заявления, победить Россию и внести раскол между братскими народами украинским властям не удастся.

«Перемог» у вас много, и все без толку. Россию даже с места не сдвинуть, не то, что победить всем миром», — написал Соколка.

«Еще ни одному олигарху не удавалось победить русских, украинцев и белорусов. Разрушитель Украины — вот как ты войдешь в историю», — написал Машин.