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Политика
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Украина
«С кем вы воюете?»: украинцы удивились словам Порошенко о «битвах» с Россией
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    «С кем вы воюете?»: украинцы удивились словам Порошенко о «битвах» с Россией

    18:17  22 Декабря 2017  /обновлено: 18:17  22 Декабря 2017
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    «С кем вы воюете?»: украинцы удивились словам Порошенко о «битвах» с Россией

    Киев, 22 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна «выигрывает у российского агрессора битву за битвой», а главная «победа еще впереди». Украинцы с недоумением отреагировали на пост Порошенко в Twitter. 

    Киев регулярно делает антироссийские заявления, на этот раз украинский президент Петр Порошенко сообщил о ходе «битвы» с Россией.  

    «Мы выигрываем у российского агрессора битву за битвой, а поддержка Украины, ее независимости, на международной арене остается беспрецедентной. Однако войну мы еще не выиграли. Победа у нас еще впереди», — написал президент Украины. 

    Украинцы были удивлены заявлению Порошенко о «войне», полагая, что главными противниками Киева являются простые граждане. 

    «Так у нас нет войны. И агрессора нет. С кем вы воюете?» — поинтересовался Баярд. 

    «С кем вы воюете?»: украинцы удивились словам Порошенко о «битвах» с Россией

    На фоне глубокого экономического и социального кризиса пользователи из Украины предлагают президенту отказаться от мифической войны с Россией, а заняться борьбой с коррупционерами. 

    «Начинай борьбу с коррупцией», — порекомендовал Юр. 

    Несмотря на угрозы Порошенко и его воинственные заявления, победить Россию и внести раскол между братскими народами украинским властям не удастся. 

    «Перемог» у вас много, и все без толку. Россию даже с места не сдвинуть, не то, что победить всем миром», — написал Соколка.

    «Еще ни одному олигарху не удавалось победить русских, украинцев и белорусов. Разрушитель Украины — вот как ты войдешь в историю», — написал Машин.

    «С кем вы воюете?»: украинцы удивились словам Порошенко о «битвах» с Россией

    «Шоколадные письма», — написал tomcat.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #украина #порошенко #украинцы
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