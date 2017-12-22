Шойгу: Мы не бряцаем оружием, но не советуем проверять нашу боеготовность
Москва, 22 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия не «бряцает оружием и воевать ни с кем не намерена, но при этом посоветовал никому не проверять её на боеспособность.
Глава Минобороны также отметил, что сейчас российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной.
«Мы не бряцаем оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность», — подчеркнул он, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве.