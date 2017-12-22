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Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
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Шойгу: Мы не бряцаем оружием, но не советуем проверять нашу боеготовность
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    Шойгу: Мы не бряцаем оружием, но не советуем проверять нашу боеготовность

    17:54  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:54  22 Декабря 2017
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    Шойгу: Мы не бряцаем оружием, но не советуем проверять нашу боеготовность

    Москва, 22 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия не «бряцает оружием и воевать ни с кем не намерена, но при этом посоветовал никому не проверять её на боеспособность.

    Глава Минобороны также отметил, что сейчас российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной.

    «Мы не бряцаем оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность», — подчеркнул он, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #шойгу #оружие #армия
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