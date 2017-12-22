Джонсон увернулся от приглашения Лаврова, озвучив позицию по Крыму

Москва, 22 декабря. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон напомнил, что позиция властей его страны по поводу Крыма неизменна. По его словам, при присоединении Крыма к РФ имело место нарушение суверенитета Украины со стороны Москвы.

«Мы считаем, что имело место нарушение суверенитета Украины, — отметил глава британского дипведомства, отвечая на вопрос своего российского коллеги Сергея Лаврова о том, готов ли он приехать в Ялту. — С сожалением смотрим на это».

Джонсон также выразил надежду, что «может быть найдено решение этой проблемы».

Ранее Лавров во время встречи с главой британского МИД довел до своего коллеги позицию Москвы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

Напомним, в марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот. Новая киевская власть не признала потерю полуострова, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».