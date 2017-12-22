Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Весь мир
Джонсон увернулся от приглашения Лаврова, озвучив позицию по Крыму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Джонсон увернулся от приглашения Лаврова, озвучив позицию по Крыму

    18:19  22 Декабря 2017  /обновлено: 18:19  22 Декабря 2017
    666

    Джонсон увернулся от приглашения Лаврова, озвучив позицию по Крыму

    Москва, 22 декабря. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон напомнил, что позиция властей его страны по поводу Крыма неизменна. По его словам, при присоединении Крыма к РФ имело место нарушение суверенитета Украины со стороны Москвы.

    «Мы считаем, что имело место нарушение суверенитета Украины, — отметил глава британского дипведомства, отвечая на вопрос своего российского коллеги Сергея Лаврова о том, готов ли он приехать в Ялту. — С сожалением смотрим на это».

    Джонсон также выразил надежду, что «может быть найдено решение этой проблемы».

    Ранее Лавров во время встречи с главой британского МИД довел до своего коллеги позицию Москвы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

    Джонсон увернулся от приглашения Лаврова, озвучив позицию по Крыму

    Напомним, в марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот. Новая киевская власть не признала потерю полуострова, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #великобритания #лавров #крым #джонсон
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть