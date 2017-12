Федеральное агентство новостей предлагает ознакомиться с переводом статьи Алекса Кристофороу British buffoon Boris Johnson blasts Russia right before his trip to Russia («Британский шут Борис Джонсон раскритиковал Россию аккурат перед поездкой в Москву»), опубликованной на портале The Duran.

Дипломатия низкого сорта. В своем новом интервью Борис Джонсон снова поет старую песню о вине России во всех мировых бедах.

Любитель громких заявлений, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон решил немного поругать Россию, прежде чем отправиться в Москву, чтобы встретиться со своим коллегой Сергеем Лавровым.

В интервью британской газете Sunday Times Джонсон озвучил все те же старые тезисы без каких-либо фактов и доказательств, которые хоть как-то обосновывали бы его сомнительные претензии к внешней политике России.

Портал Фонда стратегической культуры сообщает: «Борис Джонсон прибыл в Москву 21 декабря, чтобы на следующий день провести там переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Это первый за пять лет официальный визит главы британского МИД в Россию. Планируется обсудить вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию в Северной Корее, Иране, региональную стабильность на Ближнем Востоке, а также меры обеспечения безопасности во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России».

На данный момент двусторонние отношения находятся на очень низком уровне — в основном из-за разногласий по ситуации на Украине, в Сирии и обвинений со стороны британского МИДа во вмешательстве Москвы в политику европейских стран. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в последнее время резко увеличила чистоту «атак» на Москву, обвинив ее в осознанном вмешательстве в дела суверенных стран и враждебных намерениях.

Господин Джонсон дал интервью Sunday Times во время подготовки к поездке в Москву и сказал, что «Россия не была столь враждебна к интересам Великобритании и Запада со времен окончания холодной войны».

По его словам, «впервые с 1945 года была захвачена часть территории суверенного и, кроме того, европейского государства». Но Крымская война, в которой сражались Россия и Великобритания, закончилась в 1856 году. Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Так каким образом это воссоединение ударило по британским интересам? И где те самые проявления враждебности, о которых так часто говорит Джонсон?

Более того, министр, видимо, плохо знает историю. Первой территорией, отобранной у суверенного европейского государства, было Косово, которое насильственными методами отделили от Сербии по инициативе НАТО в 1999 году, а затем объявили «независимым» в 2008 году.

Конечно, Джонсон не забыл упомянуть и русских хакеров, затронув тему кибервойны: «Посмотрите, какие они применяют методы кибервойны, пытаясь вмешаться в демократические процессы в Великобритании».

Далее министр иностранных дел говорит, что он «не видел доказательств, что вмешательство России повлияло на исход референдума в ЕС», но затем добавляет: «Есть некоторые свидетельства того, что в Facebook можно увидеть троллинг (trolling) со стороны россиян».

Само это заявление вызывает смех и недоумение. Интересно, как сильно активность россиян в Facebook повлияла на голосование Брексит?

По словам Джонсона, в преддверии голосования Брексит сотрудники российского Агентства интернет-исследований разместили три рекламных ролика в Facebook о членстве страны в ЕС (стоимостью 97 центов каждый), чтобы якобы поднять дискуссию о проблеме миграции. «Мы определили, что эти ролики были нацелены на аудиторию Великобритании», — сказал Джонсон. Кроме этого, нет никаких доказательств того, что со стороны России было какое-то вмешательство.

Затем Джонсон сказал: «Когда я был ребенком, Россия была очень страшной страной. Идея дружбы с Россией казалась абсурдной, потому что Россия угрожала нам ядерными боеголовками». Только вот именно США, а не Россия в результате применили ядерное оружие. И именно британский премьер-министр Уинстон Черчилль призвал «уничтожить атомной бомбой» Москву — город, который Джонсон посетил сегодня.

Конечно, министр Джонсон не мог не затронуть тему Сирии. «Нам нужно поговорить с Россией о том, каким она видит будущее Сирии. Им удалось сохранить Башара Асада у власти, но они не предложили эффективного политического решения для Сирии», — сказал Джонсон.

Скорее всего, наивно ожидать дипломатического прорыва на встрече в Москве. Но как постоянные члены Совета Безопасности ООН Великобритания и Россия несут особую ответственность за глобальный мир и безопасность. Как показал российско-британский бизнес-форум 2017 года, существует много перспектив для экономического сотрудничества между двумя странами, даже несмотря на взаимный «обстрел» санкциями. Обе страны могут плодотворно сотрудничать. Гораздо полезнее говорить о реальных возможностях построения взаимовыгодных связей, чем обмениваться необоснованными обвинениями.