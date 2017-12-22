Шойгу: Военный бюджет сбалансирован и отвечает потребностям ВС РФ

Москва, 22 декабря. Бюджет министерства обороны России на 2018 год составит 46 млрд долларов, что составляет 2,8% от ВВП страны. Такие данные озвучил в пятницу глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Военный бюджет сбалансирован, отвечает потребностям вооруженных сил, и в следующем году составит 2,8% от ВВП, или 46 миллиардов долларов», — отметил он.

При этом Шойгу обратил внимание на то, что военные расходы России несопоставимы с расходами США. Для сравнения: бюджет Пентагона на 2018 год составит 700 млрд долларов.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил о хороших темпах перевооружения армии и флота. По его словам, в 2012 году доля современного вооружения в российских войсках составляла всего 16%, сегодня она составляет уже 60%, а к 2021 году будет доведена до 70%. Глава государства также отметил необходимость учитывать, как меняется военная отрасль с развитием современных технологий при военном планировании.