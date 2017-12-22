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Шойгу: На островах в Арктике размещены более тысячи российских военных
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    Шойгу: На островах в Арктике размещены более тысячи российских военных

    17:44  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:44  22 Декабря 2017
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    Шойгу: На островах в Арктике размещены более тысячи российских военных

    Москва, 22 декабря. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военное ведомство разместило на островах в Арктике более тысячи военных.

    «В Арктике на островах Котельный, острове Врангеля и мысе Шмидта… размещено более тысячи военнослужащих», — отметил Шойгу на итоговой коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.

    19 декабря начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан сообщил, что в Арктике развернуты подразделения, несущие круглосуточное боевое дежурство.

    Шойгу: На островах в Арктике размещены более тысячи российских военных

    Ранее Шойгу заявлял, что в настоящее время строительные части Вооруженных сил России заканчивают постройку двух «комплексных военных объектов» на территории Арктики. 

    Напомним, сегодня Владимир Путин заявил, что военные расходы России будут постепенно сокращаться

    Автор: Тимур Румянцев
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    #арктика #шойгу
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