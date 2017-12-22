ВКС РФ получат новую крылатую ракету Х-50 до 2025 года

Москва, 22 декабря. Российские разработчики создали новую высокоточную ракету для стратегических бомбардировщиков ВКС РФ.

Новая российская ракета, разработанная МКБ «Радуга», получила индекс Х-50. Отмечается, что новый боеприпас будет поставляться в рамках государственной программы вооружения на 2018-2025 годы. Эксперты сообщают, что изделие, скорее всего, является дозвуковой крылатой ракетой, которая имеет меньшие габариты и дальность пролета, чем Х-101.

Х-101 из-за своих размеров не помещается во внутренних отсеках дальних бомбардировщиков Т-160, Ту-95 и Ту-22М3, пишут эксперты, однако новый боеприпас, имея шесть метров в длину, подходит для размещения в револьверных пусковых установках данных самолетов.

Ракета оснащена двумя различными системами навигации, а также комплексами ПРО-ПВО. Х-50 использует маловысотную траекторию полета и развивает скорость до 700 километров в час. Крылатая ракета может нести два вида боевой части - для поражения укрепленных и площадных целей.

Особенностью Х-50 является сплюснутая форма фюзеляжа с боковыми гранями, это позволяет достичь радиолокационной малозаметности.