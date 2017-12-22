Исаак Калина: Москва стала системой, где все школы имеют равный доступ к ресурсам. ФАН-ТВ

В российской столице подводят итоги работы местной системы образования в уходящем году. Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента образования Исаак Калина и директора московских школ и колледжей обсудили достижения школьников и педагогов. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

В московской системе образования обучается и работает 1 миллион 600 тысяч человек – почти как все население Новосибирска. В школы столицы стремятся попасть многие: за последние шесть лет уровень образования в них значительно вырос. По данным Правительства Москвы, в этом году доля московских победителей всероссийских олимпиад составила 44 %. В 2010-м ее уровень не превышал 24 %. Из 38 медалей, которые завоевала сборная России, юным москвичам принадлежит 19.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования Москвы Исаак Калина рассказал:

– Наверное, даже более приятно – не только что победителей становится больше, но и что все больше школ, в которых можно учиться так, чтобы стать победителем или призером заключительного этапа олимпиад. В 2017 году таких школ 222, а всего за последние три года в числе школ, подготовивших победителей и призеров, побывали 300 с лишним школ Москвы, то есть, более половины школ Москвы.

Сегодня все больше московских школьников набирают высокие баллы ЕГЭ, демонстрируют блестящие результаты на национальных и всемирных соревнованиях, таких как Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» и мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Есть еще один важный показатель: снижается количество правонарушений. По сравнению с 2010 годом, их число сократилось почти в два раза. Кроме того, качество чтения и понимания текста у учащихся начальных классов Москвы выше, чем в среднем по России.

Исаак Калина привел несколько статистических данных:

– Если в среднем по миру высший балл – 625 и более – набрали 10 % четвероклассников, то в Москве их таких 43. Плотность этих результатов еще раз доказывает, что сегодня Москва, где когда-то было несколько десятков школ, можно сказать, назначенных лидерами, и почти 2000 школ, по сути назначенных аутсайдерами, стала системой, где все школы имеют равный доступ к ресурсам. И после того, как они стали иметь равный доступ к ресурсам, они, естественно, стали показывать все более и более равные высокие результаты.

По словам экспертов, такие результаты стали возможны благодаря инновациям, которые в последние годы изменили облик школьного образования столицы. Широкий спектр образовательных программ, оснащение современным оборудованием, открытие инженерных и медицинских классов, уникальные проекты, такие как «Московская электронная школа», позволяют раскрыть творческий и умственный потенциал каждого ребенка.

Директор московской школы № 2114 Андрей Зинин объяснил, какие задачи сегодня ставит перед собой общеобразовательная школа:

– Когда мы ищем таланты, мы, по сути дела, ищем тех людей, которые и так уже заметны в толпе. То есть, это своего рода сформированные личности, они очевидны как таланты. Гораздо более сложная, масштабная, скрупулезная задача – это найти талант в каждом человеке, в каждом ребенке, который приходит в московскую школу.

Одним из залогов эффективного среднего образования в Москве по праву можно считать внедрение школьной системы профориентации. С первого по 11-й класс столичные школьники получают базовые знания о будущей профессии. Дети посещают кружки, технопарки и параллельно учатся в колледжах, демонстрируя значительный рост результатов по математике, физике и информатике – предметам, которые нужны для поступления в технические вузы.

– Мир сегодня все меньше и меньше готов вознаграждать человека за знания, – сказал Исаак Калина. – Но мир готов вознаграждать человека за умение использовать свои знания. И ребята из колледжей – это ребята, у которых умные руки. То есть, они не только многое знают, они еще очень многое умеют, причем лучше других.

В этом году средняя зарплата учителей в Москве выросла на 5,6 %. Ее размер напрямую зависит от результатов школьников. Новая система оплаты труда, которая действует в столичных школах с 2011 года, позволяет учителю получать и стимулирующие выплаты.

С корреспондентом ФАН-ТВ пообщалась директор московской школы № 1560 «Лидер» Ирина Жданова:

– Каждый учитель понимает, что от его работы, от его результативности зависит, останется ли этот ребенок в школе, будет ли он здесь учиться, востребован ли он здесь, есть ли у него успех. И, естественно, вот эта коллективная ответственность – она и сплачивает коллектив и позволяет добиваться определенных результатов, которые потом оцениваются и финансируются, повторюсь, без субъективного мнения того или иного администратора.

Высокий уровень столичного среднего образования бросает вызов каждому – от ученика до директора школы. По мнению экспертов, задача будущих лет – поднять качество образования на новый, еще более высокий уровень и подтвердить статус московского учителя. В будущем все московские школы должны соответствовать самым современным требованиям, чтобы градация между сильной и слабой школой навсегда ушла в прошлое.

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