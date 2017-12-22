Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Общество
Путин поздравил с юбилеем писателя Эдуарда Успенского
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин поздравил с юбилеем писателя Эдуарда Успенского

    18:00  22 Декабря 2017
    613

    Путин поздравил с юбилеем Эдуарда Успенского

    Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил писателя Эдуарда Успенского с 80-летним юбилеем, отметив, что литератор, познакомивший читателей с Крокодилом Геной и Дядей Федором, и по сей день остается одним из самых любимых детских писателей в России.

    Текст поздравления российского лидера опубликован на сайте Кремля.

    В сообщении отмечается, что на книгах Успенского выросли многие поколения граждан России и других стран, книги и героев Усенского знают буквально в каждой российской семье.

    «Сегодня Вы активно занимаетесь творческой, общественной деятельностью и по-прежнему остаетесь одним из наиболее востребованных и любимых детских писателей», — отметил в поздравлении Путин.

    Российский лидер пожелал Успенскому здоровья и энергии.

    Отметим, Эдуард Успенский является одним из самых известных советских и российских детских писателей. Первое прозаическое произведение Успенского было написано в 1966 году, книга получила название «Крокодил Гена и его друзья» и стала настоящим бестселлером.

    В 1997 году Успенский был удостоен Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #поздравление #успенский #80-летие
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть