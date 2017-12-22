Путин поздравил с юбилеем писателя Эдуарда Успенского

Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил писателя Эдуарда Успенского с 80-летним юбилеем, отметив, что литератор, познакомивший читателей с Крокодилом Геной и Дядей Федором, и по сей день остается одним из самых любимых детских писателей в России.

Текст поздравления российского лидера опубликован на сайте Кремля.

В сообщении отмечается, что на книгах Успенского выросли многие поколения граждан России и других стран, книги и героев Усенского знают буквально в каждой российской семье.

«Сегодня Вы активно занимаетесь творческой, общественной деятельностью и по-прежнему остаетесь одним из наиболее востребованных и любимых детских писателей», — отметил в поздравлении Путин.

Российский лидер пожелал Успенскому здоровья и энергии.

Отметим, Эдуард Успенский является одним из самых известных советских и российских детских писателей. Первое прозаическое произведение Успенского было написано в 1966 году, книга получила название «Крокодил Гена и его друзья» и стала настоящим бестселлером.

В 1997 году Успенский был удостоен Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.