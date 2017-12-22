Военный эксперт рассказал об истинном предназначении баз «Хмеймим» и «Тартус» в Сирии

Сохранение военных баз Российской Федерации в Сирийской арабской республике важно не только для Дамаска, но и для всех мировых государств. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В настоящее время между Россией и США идет настоящая геополитическая война за влияние на Ближнем Востоке, поэтому военные базы в Сирии нам просто необходимы, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов.

«Во главе с верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, блестяще выполнив боевую задачу в Сирии, военнослужащие вернулись домой в места постоянной дислокации. Но российские военные базы остаются в Сирии», — подчеркнул в свою очередь спикер Госдумы.

Кроме того, Володин напомнил, что нижняя палата приняла решение о ратификации соответствующих соглашений об авиабазе РФ «Хмеймим» и расширении военно-морской базы в Тартусе.

«Это крайне важно не только для Сирийской Арабской Республики, но и для всех стран», — говорит Володин.

«Наличие военных баз на Ближнем Востоке диктуется геополитической необходимостью, поскольку Россия, вернувшись на Ближний Восток и одержав там победу с помощью союзников, фактически выровняла стратегический баланс в регионе. Соответственно просто так оставить регион она не может, так как это важно и для самой России. Мы не можем допустить повторения того ужаса, который устроили террористы. Кроме того, борьба с боевиками еще не закончена», — поясняет ситуацию Коновалов.

Кроме того, как говорит эксперт, Российская Федерация демонстрирует всему миру, что круг ее интересов не ограничивается узким пространством Сирии. Коновалов уверен, что Россия будет присутствовать там, куда ее позовут союзники, которых сейчас не мало. И в будущем их будет еще больше.

«В настоящее время Вашингтон ведет против Москвы и ее союзников опосредованную войну, войну, которую можно назвать Proxy war (прокси-война — прим. ред.). И для достижения своих целей они используют, в том числе и террористические организации. Отличный пример — Ракка, когда оттуда ушло 400 боевиков группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России — прим. ред.). Американцы их выпустили и не объяснили, зачем они это сделали. В Пентагоне отмечали, что боевики выходили с детьми и семьями, но это выглядит просто нелепо на фоне того, что ВВС коалиции саму Ракку сравняли с землей», — продолжает аналитик.

По словам собеседника ФАН, между Москвой и Вашингтоном идет настоящая геополитическая война за влияние на Ближнем Востоке, поэтому военные базы России в Сирии просто необходимы.

«Американцы создают «Новую сирийскую армию», куда, кстати, влились эвакуированные из Ракки боевики. С попустительства Вашингтона террористы ИГИЛ1 стали накапливаться в северных районах Афганистана. Опираясь на курдов, Вашингтон не дает восстановить сирийскую государственность, на чем настаивает Россия и все остальные игроки региона. Кроме того, США постоянно торпедируют переговорный процесс. Понятное дело, что они не могут допустить победы России и, в конечном счете, они просто объявили, что именно американские военные победили международный терроризм на Ближнем Востоке, что вообще смешно», — подчеркивает Коновалов.

Другими словами, Соединенные Штаты будут использовать любую возможность для того, чтобы снизить российское присутствие и ее влияние на Ближнем Востоке. И для того, чтобы справиться с возникающими вызовами, Москве необходимо иметь мощный опорный военный пункт, который позволит бороться с самыми агрессивными проявлениями внешней политики США.

«Базы, как инструмент, необходимы России для поддержания своего присутствия в регионе. К нам уже обращаются — это и Египет, и Судан. Они просят Москву создать на их территории базы. Но пока это вопрос долгой перспективы, хотя прецедент уже есть. Россия нужна миру», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.