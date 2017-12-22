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Боевики ИГ атаковали позиции «Хашд аш-Шааби» в Ираке
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    Боевики ИГ атаковали позиции «Хашд аш-Шааби» в Ираке

    17:24  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:24  22 Декабря 2017
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    Боевики ИГ атаковали позиции «Хашд аш-Шааби» в Ираке

    Багдад, 22 декабря. Боевики «Исламского государства»1 напали на опорный пункт иракской милиции в провинции Салах-ад-Дин.

    Военные источники в Ираке сообщили, что «спящая» ячейка террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) совершила нападение на один из укрепленных пунктов шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») в районе населенного пункта Аббасия провинции Салах-ад-Дин.

    В результате нападения не менее четырех ополченцев погибли, еще один военнослужащий получил ранение. Данные о потерях игиловцев не приводятся. По информации источника успех игиловцев был обусловлен внезапностью нападения «спящей» ячейки.

    По некоторым данным в приграничной с Сирией провинции Ниневия могут располагаться до тысячи боевиков «Исламского государства».

    Боевики ИГ атаковали позиции «Хашд аш-Шааби» в Ираке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ирак #хашд аш-шааби
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