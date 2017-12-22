Ответ будет адекватным: эксперт рассказал, что Россия противопоставит военной агрессии США

На заседании коллегии Минобороны, состоявшемся в пятницу, президент РФ Владимир Путин призвал развивать ядерную триаду России в ответ на наращивание сил США и НАТО. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, каким именно будет российский ответ на агрессивную военную стратегию Запада.

Глава государства заявил, что новая оборонная стратегия США носит наступательный характер, «а если переходить на военный язык, то, безусловно, агрессивный». При этом Россия учитывает это в своей практической работе. Именно поэтому к концу 2017 года доля современного вооружения в ядерной триаде России достигла 79%, а к 2021 году ядерные силы наземного базирования должны быть оснащены новыми вооружениями до 90%.

«Речь идет о ракетных комплексах, способных уверенно преодолевать существующие и даже перспективные системы противоракетной обороны», — уточнил Владимир Путин.

Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества», в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, что президент говорил о переоснащении российской ядерной триады современными ракетными комплексами, а именно — РС-24 «Ярс» и комплексами, которые существуют на наших подводных лодках. Плюс в разработке еще два комплекса — это РС-28 «Сармат» и БЖРК «Баргузин».

«Владимир Путин сделал акцент на том, что наши оппоненты из-за океана разрабатывают комплексы, которые напрямую нарушают Договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД). И поэтому президент призвал быть готовыми к новым вызовам», — отметил военный эксперт.

Алексей Леонков напомнил: договор РСМД предполагает, что одна из сторон при выходе из него обязана уведомить другую о своем намерении минимум за полгода.

«Как только США уведомят нас о выходе из РСМД, Россия в кратчайшие сроки создаст аналогичные американским комплексы, но с улучшенными характеристиками. Они разрабатывались еще во времена СССР. Первый из таких комплексов, который известен, это «Пионер-3» — мобильный комплекс средней дальности с баллистической ракетой, которая покрывает расстояние до 5,5 тысяч километров, а в усовершенствованном варианте — до 7 тысяч», — сказал эксперт.

Собеседник ФАН уверен, что если будет поставлена такая задача перед оборонно-промышленным комплексом России, то она будет выполнена оперативно и эффективно, поскольку, по сути, Россия отслеживает действия своих заокеанских партнеров и готова к адекватному ответу.

«Мы совершенствуем ядерную триаду и со стороны авиации, модернизируя сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и пополняя модификацию Ту-160М2. Они несут крылатые ракеты-невидимки Х-101 и ядерный вариант Х-102. Помимо этого, у нас идет строительство подлодок модификации «Борей-А» и «Борей-Б», которые в ближайшее время будут поступать на вооружение военно-морского флота России. Таким образом, Россия будет поддерживать ядерный паритет, который существует. Но если американцы его грубо нарушат, повторюсь, мы создадим адекватные по мощности и результативности комплексы в короткие сроки. Наш ответ будет адекватным», — подчеркнул Алексей Леонков.

По словам военного обозревателя, у России есть и ответ американским ракетам Trident II (D5), над которыми США работали в последнее время.

«Это комплексы морского базирования. Они позволяют направлять ракету на большую дальность с высокой точностью. Американцы разрабатывали ее в рамках существующей доктрины, суть которой состоит в том, чтобы превентивными мерами не допустить запуск баллистических ракет вероятного противника, коими США называют Россию и Китай. В России существуют аналогичные комплексы морского базирования. Это модернизированная «Булава», которая имеет разделяющиеся головные части, способные подавлять современные системы ПВО и ПРО. И мы работаем в этом направлении дальше», — сказал военные эксперт.

Он также отметил, что на заседании коллегии Минобороны президент говорил о создании высокоточных неядерных комплексов, часть из которых мы уже показали во время боевых действий в Сирии. Речь идет о комплексах «Калибр» и «Циркон». Последний противокорабельный ракетный комплекс сейчас готовится к прохождению завершающего этапа государственных испытаний.