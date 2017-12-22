Сирия уже в январе может собраться на Конгрессе национального диалога: каковы значение и перспективы сочинских переговоров

На восьмом раунде межсирийских переговоров стали известны некоторые подробности относительно предстоящего Конгресса национального диалога Сирии.

В частности, директор департамента Азии и Африки министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов рассказал, что мероприятие пройдет в Сочи 29 и 30 января 2018 года. Как следует из заявления делегации России, Турции и Ирана по итогам восьмого раунда переговоров в Астане, представители трех стран-гарантов режима прекращения огня намерены провести в преддверии Конгресса предварительную встречу 19-20 января, которая также пройдет в Сочи. Кроме этого, есть информация, что список участников Конгресса пока не согласован, однако этот вопрос планируется решить в середине января.

Инициатива России была поддержана, в том числе и США. Так, сегодня спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки по борьбе с ИГИЛ1 («Исламское государство»;1 ИГ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) Бретт Макгерк заявил, что предстоящий Конгресс может поддержать переговоры в Женеве:

«Мы обсуждали с русскими это, что именно они имеют в виду. И они сказали, что в Сочи соберутся сирийцы, и потом что случится в Сочи — впишется в Женеву. Если это так, то это может поддержать женевский процесс».

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, заявил, что подготовка к проведению в Сочи Конгресса национального диалога Сирии осуществляется в полном соответствии с задачами женевского процесса.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) прежде всего отметил поступательность процесса перевода вооруженного конфликта в политическую плоскость, которую обозначила Россия как лидер в альянсе Россия — Иран — Турция — Сирия:

«Пошагово идет движение по очень сложному и трудному пути урегулирования и выстраивания новой политической системы в Сирии. Согласования в Женеве и восьмой раунд астанинских встреч свидетельствует о том, что замысел руководителей России, Турции и Ирана о том, что в Сочи необходимо провести Конгресс сирийского национального диалога, в принципе, осуществим. К нему целенаправленно идет подготовительная работа».

По мнению нашего собеседника, грядущий Конгресс символизирует стремление и консолидацию сирийского общества, которые будут направлены на мирное строительство:

«Это очень непростой процесс, потому что с 2011 в Сирии идет гражданская война, расколовшая общество. Очень тяжело было Башару Асаду бороться и с официальной оппозицией, и с неофициальными вооруженными формированиями, а также с запрещенными во многих странах мира террористическими группировками, действия которых четко носят бесчеловечный характер. В то же самое время некоторыми формированиями отстаивались определенные интересы. При этом надо учитывать, что и сирийские курды остаются на своих позициях, и вооруженные формирования из Ирана остаются на своих позициях, не хотят уходить военнослужащие Соединенных Штатов Америки. В созданных зонах деэскалации не просто надо будет консолидировать усилия, но и уже начинать мирное строительство».

Эксперт объяснил, что сейчас в Сирии стоят чрезвычайно сложные задачи:

«Но, как мне кажется, именно такой форум, как Конгресс национального диалога Сирии, и нужен в сложившейся сложной ситуации, чтобы учесть очень много факторов и реально уже приступить к мирному строительству. На него, конечно, возлагаются большие надежды, но его результаты будут зависеть от участников, желают ли они на самом деле жить в мире или же они движимы некими политическими амбициями других группировок и ставят палки в колеса мирному процессу, продолжая отстаивать некие неоднозначные позиции».

Конгресс национального диалога Сирии можно характеризовать по-разному, поскольку пока неизвестно, какое место он займет в общем процессе мирного урегулировании сирийского конфликта. Но то, что на него возлагаются определенные надежды, и он сам по себе несет определенную нагрузку стабилизации — в этом нет никакого сомнения, уверен эксперт.

«Мы посмотрим, как пойдет работа на Конгрессе, какие будут сформулированы реальные повестки дня для представителей сирийского общества и стран-гарантов Турции, Ирана и России. И, конечно же, может быть, практика подготовки и проведения подобного рода мероприятий станет системной и результативной».

1 Организация запрещена на территории РФ.