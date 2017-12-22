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Украина
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Сирия уже в январе может собраться на Конгрессе национального диалога: каковы значение и перспективы сочинских переговоров
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    Сирия уже в январе может собраться на Конгрессе национального диалога: каковы значение и перспективы сочинских переговоров

    17:33  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:34  22 Декабря 2017
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    Сирия уже в январе может собраться на Конгрессе национального диалога: каковы значение и перспективы сочинских переговоров

    На восьмом раунде межсирийских переговоров стали известны некоторые подробности относительно предстоящего Конгресса национального диалога Сирии.

    В частности, директор департамента Азии и Африки министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов рассказал, что мероприятие пройдет в Сочи 29 и 30 января 2018 года. Как следует из заявления делегации России, Турции и Ирана по итогам восьмого раунда переговоров в Астане, представители трех стран-гарантов режима прекращения огня намерены провести в преддверии Конгресса предварительную встречу 19-20 января, которая также пройдет в Сочи. Кроме этого, есть информация, что список участников Конгресса пока не согласован, однако этот вопрос планируется решить в середине января.  

    Инициатива России была поддержана, в том числе и США. Так, сегодня спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки по борьбе с ИГИЛ1 («Исламское государство»;1 ИГ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) Бретт Макгерк заявил, что предстоящий Конгресс может поддержать переговоры в Женеве:

     «Мы обсуждали с русскими это, что именно они имеют в виду. И они сказали, что в Сочи соберутся сирийцы, и потом что случится в Сочи — впишется в Женеву. Если это так, то это может поддержать женевский процесс».

    Сирия уже в январе может собраться на Конгрессе национального диалога: каковы значение и перспективы сочинских переговоров

    Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, заявил, что подготовка к проведению в Сочи Конгресса национального диалога Сирии осуществляется в полном соответствии с задачами женевского процесса.

    Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) прежде всего отметил поступательность процесса перевода вооруженного конфликта в политическую плоскость, которую обозначила Россия как лидер в альянсе Россия — Иран — Турция — Сирия:

    «Пошагово идет движение по очень сложному и трудному пути урегулирования и выстраивания новой политической системы в Сирии. Согласования в Женеве и восьмой раунд астанинских встреч свидетельствует о том, что замысел руководителей России, Турции и Ирана о том, что в Сочи необходимо провести Конгресс сирийского национального диалога, в принципе, осуществим. К нему целенаправленно идет подготовительная работа».

    Сирия уже в январе может собраться на Конгрессе национального диалога: каковы значение и перспективы сочинских переговоров

    По мнению нашего собеседника, грядущий Конгресс символизирует стремление и консолидацию сирийского общества, которые будут направлены на мирное строительство:

    «Это очень непростой процесс, потому что с 2011 в Сирии идет гражданская война, расколовшая общество. Очень тяжело было Башару Асаду бороться и с официальной оппозицией, и с неофициальными вооруженными формированиями, а также с запрещенными во многих странах мира террористическими группировками, действия которых четко носят бесчеловечный характер. В то же самое время некоторыми формированиями отстаивались определенные интересы. При этом надо учитывать, что и сирийские курды остаются на своих позициях, и вооруженные формирования из Ирана остаются на своих позициях, не хотят уходить военнослужащие Соединенных Штатов Америки. В созданных зонах деэскалации не просто надо будет консолидировать усилия, но и уже начинать мирное строительство».

    Сирия уже в январе может собраться на Конгрессе национального диалога: каковы значение и перспективы сочинских переговоров

    Эксперт объяснил, что сейчас в Сирии стоят чрезвычайно сложные задачи:

    «Но, как мне кажется, именно такой форум, как Конгресс национального диалога Сирии, и нужен в сложившейся сложной ситуации, чтобы учесть очень много факторов и реально уже приступить к мирному строительству. На него, конечно, возлагаются большие надежды, но его результаты будут зависеть от участников, желают ли они на самом деле жить в мире или же они движимы некими политическими амбициями других группировок и ставят палки в колеса мирному процессу, продолжая отстаивать некие неоднозначные позиции».

    Конгресс национального диалога Сирии можно характеризовать по-разному, поскольку пока неизвестно, какое место он займет в общем процессе мирного урегулировании сирийского конфликта. Но то, что на него возлагаются определенные надежды, и он сам по себе несет определенную нагрузку стабилизации — в этом нет никакого сомнения, уверен эксперт.

    «Мы посмотрим, как пойдет работа на Конгрессе, какие будут сформулированы реальные повестки дня для представителей сирийского общества и стран-гарантов Турции, Ирана и России. И, конечно же, может быть, практика подготовки и проведения подобного рода мероприятий станет системной и результативной».  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #турция #сергей лавров #сочи #иран #конгресс национального диалога
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