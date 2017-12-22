«Россия — сила, с которой надо считаться»: В Совфеде отреагировали на выступление Путина

Ситуация в современном мире подтверждает правильность и своевременность укрепления российской армии и флота, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ в подмосковной Балашихе. Это тем более необходимо, поскольку в Европе ускоренными темпами идет наращивание военной инфраструктуры НАТО, а США недавно приняли военную стратегию, где Россия названа одной из «угроз», подчеркнул российский президент. Российская Федерация, благодаря своему военному потенциалу, который носит исключительно оборонительный характер, готова к любым вызовам, на что президент четко указал в своем выступлении на коллегии Минобороны, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Подведение итогов в министерстве обороны и слова президента имеют очень важное значение, — отметил сенатор. — Сегодня в мире крайне непростая ситуация. И наличие сильных вооруженных сил — это основа стабильности, суверенитета и веса любых политических инициатив для любой страны. Но, по большому счету, опираться на эту основу могут по-настоящему только три страны — Россия, Соединенные Штаты и Китай. Только у этих стран есть сегодня возможность оперировать такими вещами и — самое главное — строить на них свою политику».

Клинцевич обратил внимание, что, говоря о важности роли вооруженных сил РФ, Владимир Путин обратился со словами благодарности к российским военным, выполнившим свой долг в Сирии, где, по словам президента, благодаря России были спасены тысячи жизней.

«Президент указал, как будут дальше развиваться наши вооруженные силы, — отметил первый зампред комитета Совета Федерации. — Наш верховный главнокомандующий еще раз подчеркнул, что мы не будем втянуты в гонку вооружений, у нас плановый процесс, который, по большому счету начался уже давно, — с 2005 года. Именно тогда была сделана ставка на высокотехнологичную армию. И российские Воздушно-космические силы — ВКС РФ — это один из таких новых видов высокотехнологичных видов вооруженных сил. Именно ВКС РФ блестяще продемонстрировали себя в сирийской кампании, которая недавно закончилась. Высокая технологичность — это, на мой взгляд, очень важная составляющая успеха российских вооруженных сил».

О роли и возможностях российских вооруженных сил мы можем судить не только по нашим отчетам, но и по докладам независимых военно-информационных зарубежных структур, отметил Франц Клинцевич.

«Весь мир уже признает — нравится это кому-то, или не нравится, но сегодня Россия в военном плане не уступает Соединенным Штатам, — отметил сенатор. — Повторю: сегодня российская армия — это высокотехнологичные войска. И российские военные технологии сегодня значительно превышают возможности всех стран НАТО. Именно это сегодня — гарантия нашей безопасности и одновременно, конечно, самый главный раздражитель и для НАТО, и для США. Знаком того, что Россия — это сила, с которой всем надо считаться, стала недавно озвученная американским политическим руководством новая военная стратегия США, где наша страна названа одной из главных угроз».

Но Россия знает, как ответить на любые недружественные действия, подчеркнул член Совфеда.

«На самом деле, когда меня спрашивают, в чем суть военной стратегии и любых стратегических инициатив Вашингтона, я всегда отвечаю: суть их стратегии — прогнуть всех. Они всех прогибают, кроме России. А не прогибаемся мы потому, что у нас есть на что опираться, в том числе в военном плане. Мы можем сегодня сказать «нет» любым не подходящим для нас и не выгодным для наших национальных интересов предложениям и инициативам. А обеспечивает нашу уверенность в том числе военно-технический потенциал, которым мы обладаем. И сегодня на подведении итогов в Минобороны президент абсолютно четко это сформулировал не только для российских военнослужащих, но и для всего мира», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее, выступая на заседании коллегии Минобороны, президент РФ Владимир Путин, в частности отметил: «Ситуация вокруг Сирии и военно-политическая обстановка в мире подтверждают правильность, своевременность наших решений по укреплению армии и флота».

Глава государства также обратил внимание на необходимость отслеживания изменения баланса сил в мире, в том числе, в связи с расширением военной инфраструктуры НАТО и США.