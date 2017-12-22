Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Политика
Лавров объяснил Джонсону позицию России по Донбассу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров объяснил Джонсону позицию России по Донбассу

    17:00  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:00  22 Декабря 2017
    2343

    Лавров объяснил Джонсону позицию России по Донбассу

    Москва, 22 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой британского МИД Борисом Джонсоном довел до своего коллеги позицию Москвы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

    По его словам, Россия в данном вопросе руководствуется резолюцией Совета безопасности ООН 2202, которая одобрила минские соглашения в качестве главного и безальтернативного способа политического урегулирования украинского кризиса.

    Лавров объяснил Джонсону позицию России по Донбассу

    «Касались ситуации на Украине, наша позиция была доведена. Она понятная и исходит из необходимости полного, неукоснительного выполнения резолюции СБ ООН, которая единогласно одобрила минский комплекс мер, подписанный в феврале 2015 года», — отметил Лавров по итогам встречи.

    Ранее сообщалось, что Россия была вынуждена вывести своих офицеров их Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе по причине постоянного противодействия с украинской стороны. Российским наблюдателям, следившим за соблюдением режима прекращения огня, не давали общаться с местными жителями, посещать линию разграничения и проверять наличие сотрудников СЦКК на наблюдательных пунктах. В пятницу президент РФ Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о причинах вывода российских военных из состава СЦКК, пишет Ura.ru.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #донбасс #украина #лавров #джонсон
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть