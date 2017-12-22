Лавров объяснил Джонсону позицию России по Донбассу

Москва, 22 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой британского МИД Борисом Джонсоном довел до своего коллеги позицию Москвы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

По его словам, Россия в данном вопросе руководствуется резолюцией Совета безопасности ООН 2202, которая одобрила минские соглашения в качестве главного и безальтернативного способа политического урегулирования украинского кризиса.

«Касались ситуации на Украине, наша позиция была доведена. Она понятная и исходит из необходимости полного, неукоснительного выполнения резолюции СБ ООН, которая единогласно одобрила минский комплекс мер, подписанный в феврале 2015 года», — отметил Лавров по итогам встречи.

Ранее сообщалось, что Россия была вынуждена вывести своих офицеров их Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе по причине постоянного противодействия с украинской стороны. Российским наблюдателям, следившим за соблюдением режима прекращения огня, не давали общаться с местными жителями, посещать линию разграничения и проверять наличие сотрудников СЦКК на наблюдательных пунктах. В пятницу президент РФ Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о причинах вывода российских военных из состава СЦКК, пишет Ura.ru.