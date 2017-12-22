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Общество
Застрявшие в Китае российские туристы могут вернуться домой 26 декабря
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    Застрявшие в Китае российские туристы могут вернуться домой 26 декабря

    17:05  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:06  22 Декабря 2017
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    Застрявшие в Китае российские туристы могут вернуться домой 26 декабря

    Москва, 22 декабря. Почти 150 российских туристов, которые с 19 декабря не могут вылететь с китайского острова Хайнань, вернутся домой в лучшем случае во вторник, 26 декабря, сообщил ФАН источник, знакомый с ситуацией.

    Он пояснил, что по договору с компанией-перевозчиком людей ввозили без виз, но теперь россиянам надо получить выездные документы. В выходные дни им их никто не выдаст, но и после получения виз туристам надо будет подобрать обычные, а не чартерные рейсы. Таким образом, в понедельник вернуть людей домой, скорее всего, не получится, подчеркнул он.

    Источник добавил, что сегодня в Китай вылетел представитель «Матрешка-тур», который будет следить за тем, чтобы россияне был обеспечены всем необходимым.

    Ранее сам туроператор заявил, что перенос рейса с 19 декабря произошел из-за того, что авиакомпания «Икар» не согласовала предоставление слотов для чартеров с авиационными властями города Хайкоу.

    Проблему уже прокомментировали и в Генконсульстве РФ. Дипмиссия связалась с компетентными органами РФ и китайской провинции Хайнань с просьбой как можно скорее оформить выездные визы для туристов.

    Кроме того, дипломаты отреагировали и на сообщения СМИ о том, что туристы столкнулись с нехваткой еды и лекарств, заявив, что к ним россияне с подобными жалобами не обращались.

    В СМИ также ранее появилась информация, что туристы жалуются на нехватку медикаментов и проблемы с едой, однако в Генконсульство с такими жалобами российские граждане пока не обращались, добавили в дипмиссии, добавив, что все граждане РФ размещены в отелях.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #туристы #россияне #китай #матрешка-тур #хайнань
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