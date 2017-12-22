Сирия: «Орлы Кунейтры» сорвали атаку «Джебхат ан-Нусры» на юге страны

Эль-Кунейтра, 22 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 безуспешно попытались прорваться за оборонительные линии правительственных войск в южной провинции Сирии.

Военные источники в Сирии сообщили, что в районе населенного пункта Баас на севере провинции Эль-Кунейтра боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) атаковали позиции правительственных войск САР. В данном регионе дислоцировано подразделение САА «Орлы Кунейтры», информирует источник.

По данным медиа-крыла бригады военнослужащие своевременно заметили приближающихся террористов и открыли по ним огонь из стрелкового оружия, а также крупнокалиберных пулеметов. Большая часть исламистов успела отступить из-под массированного обстрела. Данные о потерях «Джебхат ан-Нусры» пока не приводятся.

1 Организация запрещена на территории РФ.