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Сирия: «Орлы Кунейтры» сорвали атаку «Джебхат ан-Нусры» на юге страны
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    Сирия: «Орлы Кунейтры» сорвали атаку «Джебхат ан-Нусры» на юге страны

    17:08  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:08  22 Декабря 2017
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    Сирия: «Орлы Кунейтры» сорвали атаку «Джебхат ан-Нусры» на юге страны

    Эль-Кунейтра, 22 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 безуспешно попытались прорваться за оборонительные линии правительственных войск в южной провинции Сирии.

    Военные источники в Сирии сообщили, что в районе населенного пункта Баас на севере провинции Эль-Кунейтра боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) атаковали позиции правительственных войск САР. В данном регионе дислоцировано подразделение САА «Орлы Кунейтры», информирует источник.

    По данным медиа-крыла бригады военнослужащие своевременно заметили приближающихся террористов и открыли по ним огонь из стрелкового оружия, а также крупнокалиберных пулеметов. Большая часть исламистов успела отступить из-под  массированного обстрела. Данные о потерях «Джебхат ан-Нусры» пока не приводятся.

    Сирия: «Орлы Кунейтры» сорвали атаку «Джебхат ан-Нусры» на юге страны

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #саа #джебхат ан-нусра #эль-кунейтра
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