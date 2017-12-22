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Путин возложил на ФСБ обеспечение системы безопасности от кибератак
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    Путин возложил на ФСБ обеспечение системы безопасности от кибератак

    17:43  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:43  22 Декабря 2017
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    Путин возложил на ФСБ обеспечение системы безопасности от кибератак

    Москва, 22 декабря. Федеральная служба безопасности РФ займется обеспечением системы обнаружения, предупреждением и ликвидацией последствий атак на информационные ресурсы России. Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин. 

    Как говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, Путин возложил на ФСБ функции федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ — автоматизированные системы управления, информационно-телекоммуникационные сети и информационные системы, которые находятся на российской территории, а также в консульских учреждениях РФ и дипломатических представительствах. 

    Напомним, ранее Владимир Путин поручил министерству обороны РФ корректировать военное планирование страны при внешних угрозах.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #фсб
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