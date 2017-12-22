Путин возложил на ФСБ обеспечение системы безопасности от кибератак

Москва, 22 декабря. Федеральная служба безопасности РФ займется обеспечением системы обнаружения, предупреждением и ликвидацией последствий атак на информационные ресурсы России. Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин.

Как говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, Путин возложил на ФСБ функции федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ — автоматизированные системы управления, информационно-телекоммуникационные сети и информационные системы, которые находятся на российской территории, а также в консульских учреждениях РФ и дипломатических представительствах.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил министерству обороны РФ корректировать военное планирование страны при внешних угрозах.