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Шойгу назвал число вернувшихся из Сирии самолетов ВКС РФ
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    Шойгу назвал число вернувшихся из Сирии самолетов ВКС РФ

    16:47  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:14  22 Декабря 2017
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    Шойгу назвал число вернувшихся из Сирии самолетов ВКС РФ

    Москва, 22 декабря. Из Сирии вернулись 36 самолетов, 4 вертолета и 6 бомбардировщиков Военно-космических сил России, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу во время итоговой коллегии военного ведомства.

    Шойгу назвал число вернувшейся из Сирии боевой техники. Он констатировал, что из Сирии морским путем в Россию были доставлены 157 единиц автомобильной спецтехники после приказа президента России вывести значительную часть российской группировки из САР.

    Также из Сирии вернулись в районы постоянного базирования 36 самолетов, 4 вертолета и 6 бомбардировщиков Ту-22 ВКС России.

    «В Россию вернулись авиационные подразделения, специалисты Международного противоминного центра, военные врачи, сводный медицинский отряд, военнослужащие батальона военной полиции, а также личный состав Сил специальных операций», — подчеркнул глава военного ведомства страны.

    Шойгу назвал число вернувшихся из Сирии самолетов ВКС РФ

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #самолет #вкс рф #шойгу #вертолет #бомбардировщики
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