Шойгу назвал число вернувшихся из Сирии самолетов ВКС РФ

Москва, 22 декабря. Из Сирии вернулись 36 самолетов, 4 вертолета и 6 бомбардировщиков Военно-космических сил России, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу во время итоговой коллегии военного ведомства.

Шойгу назвал число вернувшейся из Сирии боевой техники. Он констатировал, что из Сирии морским путем в Россию были доставлены 157 единиц автомобильной спецтехники после приказа президента России вывести значительную часть российской группировки из САР.

Также из Сирии вернулись в районы постоянного базирования 36 самолетов, 4 вертолета и 6 бомбардировщиков Ту-22 ВКС России.