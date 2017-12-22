НАТО втрое увеличила военный контингент у российских границ — Шойгу

Москва, 22 декабря. Военные силы НАТО возле российских границ за последние пять лет выросли в три раза, а интенсивность военных учений альянса возросла вдвое. Такие данные озвучил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на коллегии Минобороны.

При этом он подчеркнул, что интенсивность ведения воздушной разведки НАТО возле сухопутных границ России увеличилась в 3,5 раза, возле морских границ — в 1,5 раза.

«Мы решительно пресекаем любые попытки нарушить российские воздушные и морские границы», — добавил Шойгу.

Напомним, что НАТО начала активно расширять свое влияние в Восточной Европе и Прибалтике после 2014 года, когда произошел государственный переворот на Украине. Тогда Североатлантический альянс впервые заговорил о «российской угрозе» и необходимости укрепления обороны восточноевропейских стран.