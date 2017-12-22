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Шойгу: РФ оставляет в Сирии три батальона военной полиции, а также базы в Хмеймиме и Тартусе
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    Шойгу: РФ оставляет в Сирии три батальона военной полиции, а также базы в Хмеймиме и Тартусе

    16:32  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:57  22 Декабря 2017
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    Шойгу: РФ оставляет в Сирии три батальона военной полиции, а также базы в Хмеймиме и Тартусе

    Балашиха, 22 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после вывода основной части воинского контингента РФ из Сирии в республике остаются три батальона военной полиции, а также базы в Хмеймиме и Тартусе. Об этом глава ведомства сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

    «Продолжают функционировать российский центр по примирению враждующих сторон, а также три батальона военной полиции, которые осуществляют контроль за зонами деэскалации», — сказал Шойгу.

    Он также добавил, что в Сирии на постоянной основе продолжат действовать два пункта базирования Вооруженных сил РФ — авиационная группа на аэродроме Хмеймим, а также база материально- технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #шойгу
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