Шойгу: РФ оставляет в Сирии три батальона военной полиции, а также базы в Хмеймиме и Тартусе

Балашиха, 22 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после вывода основной части воинского контингента РФ из Сирии в республике остаются три батальона военной полиции, а также базы в Хмеймиме и Тартусе. Об этом глава ведомства сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

«Продолжают функционировать российский центр по примирению враждующих сторон, а также три батальона военной полиции, которые осуществляют контроль за зонами деэскалации», — сказал Шойгу.

Он также добавил, что в Сирии на постоянной основе продолжат действовать два пункта базирования Вооруженных сил РФ — авиационная группа на аэродроме Хмеймим, а также база материально- технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе.