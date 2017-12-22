Шойгу: Россия обеспечит постоянное военное присутствие в Средиземном море

Москва, 22 декабря. Глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия обеспечит постоянное присутствие своих военных кораблей и подводных лодок с высокоточным оружием в Средиземном море.

Так, в ходе встречи с президента России Владимира Путина с руководством Минобороны и командующими войсками военных округов и Северным флотом Шойгу сказал: «В соответствии с Вашим указанием будет обеспечено постоянное присутствие в Средиземном море российских кораблей и подводных лодок — носителей высокоточного оружия большой дальности».

Ранее Сергей Шойгу доложил российскому лидеру о выполнении приказа Верховного главнокомандующего о выводе группировки российских войск из Сирийской республики. Он также объяснил успех операции ВКС РФ в Сирии личной координацией Путина.