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Политика
Шойгу: Россия обеспечит постоянное военное присутствие в Средиземном море
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    Шойгу: Россия обеспечит постоянное военное присутствие в Средиземном море

    16:47  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:47  22 Декабря 2017
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    Шойгу: Россия обеспечит постоянное военное присутствие в Средиземном море

    Москва, 22 декабря. Глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия обеспечит постоянное присутствие своих военных кораблей и подводных лодок с высокоточным оружием в Средиземном море. 

    Так, в ходе встречи с президента России Владимира Путина с руководством Минобороны и командующими войсками военных округов и Северным флотом Шойгу сказал: «В соответствии с Вашим указанием будет обеспечено постоянное присутствие в Средиземном море российских кораблей и подводных лодок — носителей высокоточного оружия большой дальности».

    Ранее Сергей Шойгу доложил российскому лидеру о выполнении приказа Верховного главнокомандующего о выводе группировки российских войск из Сирийской республики. Он также объяснил успех операции ВКС РФ в Сирии личной координацией Путина.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #шойгу #средиземное море
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