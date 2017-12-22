Иное решение было бы абсурдом: Милонов отреагировал на победу «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Стокгольмский арбитраж поставил точку в судебном разбирательстве между российским газовым гигантом «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». В «Нафтогазе» заявили, что выиграли суд против «Газпрома», в отечественной же компании сообщили, что судебный орган удовлетворил большую часть требований «Газпрома».

Начало судебному процессу было положено еще в 2014 году, инициатором разбирательства выступил «Газпром», поскольку «Нафтогаз Украины», вопреки условиям договора, отказался оплачивать поставленный энергоресурс.

Арбитраж проанализировал промежуточное судебное решение, вынесенное весной этого года, и удовлетворил большую часть требований российской компании. Теперь украинская сторона обязана выплатить нашим энергетикам более 2 миллиардов долларов. Кроме того, за каждый день просрочки «Нафтогазу» будут начисляться проценты в размере 0,03% с сегодняшнего дня до тех пор, пока компания не исполнит решение суда и не погасит всю сумму задолженности. Другими словами, уже с 22 декабря 2017 года долг «Нафтогаза» будет ежедневно увеличиваться на более чем на 600 тысяч долларов, до тех пор, пока обязательство не будет исполнено.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что решение судебного органа было ожидаемым.

«Поскольку это Стокгольмский суд, шведы пытаются соблюдать хотя бы базовые принципы независимости суда. Что касается этого спора, обязанности и права «Газпрома» были черным по белому прописаны в контракте с «Нафтогазом», там не было никакой двусмысленности. И если бы суд вынес иное решение, то это было бы полным абсурдом и полностью бы дискредитировало Стокгольмский арбитраж», — говорит парламентарий.

Тем не менее, продолжает Виталий Милонов, получить решение суда о причитающихся «Газпрому» деньгах — это лишь половина беды. Теперь российской стороне необходимо будет взыскать эти средства с Украины.

«Этот вопрос гораздо сложнее. Давайте посмотрим, как европейское сообщество будет обеспечивать реализацию этого решения. Никто ничего у Украины арестовывать не будет. Есть вероятность, что этот долг просто повиснет в воздухе. Тем не менее, посмотрим, как ситуация сложится в действительности», — рассуждает народный избранник.

Депутат считает, что действия «Нафтогаза», попытавшегося оспорить справедливые требования договора, противоречат здравому смыслу.

«Априори было понятно, что «Нафтогаз» не имеет серьезных перспектив выйти из этого дела победителем. Все обязательства сторон были изначально определены условиями свободного договора, который компании в свое время и заключили», — подытожил Виталий Милонов.

Любопытство вызывает еще один пункт, который содержится в определении суда. Поскольку стороны заключали договор, построенный по норме «бери или плати» (такие договоры характерны для крупных сделок. Покупатель в данном случае обязуется оплатить всю сумму, указанную в контракте, вне зависимости от того, получил он товар в полных объемах или нет. Подобные договоры необходимы для того, чтобы обезопасить поставщика, в данном случае, «Газпром» — прим. ФАН), то судебный орган обязал «Нафтогаз» ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 миллиардов кубометров газа.

Виталий Милонов уверен, что Украина проигнорирует данное требование закона.