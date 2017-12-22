Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Украина
Яценюк рассказал об особой миссии Канады после встречи с министром
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Яценюк рассказал об особой миссии Канады после встречи с министром

    16:55  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:55  22 Декабря 2017
    2095

    Яценюк рассказал об особой миссии Канады после встречи с министром

    Оттава, 22 декабря. Лидер украинской партии «Народный фронт» Арсений Яценюк и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провели встречу в Киеве с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

    Яценюк на встрече поздравил Фриланд с председательством Канады в G7 в 2018 году.

    «Миссия, которую будет выполнять Канада — особенная», — подчеркнул он.

    Он выразил надежду, что лидерство Канады укрепит «единство и сотрудничество мировых демократий в защите принципов и ценностей международного права и противодействия российской агрессии против Украины и свободного мира».

    Яценюк рассказал об особой миссии Канады после встречи с министром

    По его мнению, если в мире не будет сильного демократического лидерства, то лидерами станут диктаторские и авторитарные режимы. Он поблагодарил канадского министра за поддержку «государственности, безопасности и преобразований» Украины.

    «Рад, что с госпожой министром Фриланд нас объединяет общее видение острых угроз безопасности в мире и в нашем регионе», — добавил лидер «Народного фронта».

    Представители власти Украины регулярно заявляют о так называемой «российской агрессии», однако ни разу не смогли представить доказательства ее существования. В Кремле отвергают эти обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «голословными».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #канада #яценюк #фриланд
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть