Оттава, 22 декабря. Лидер украинской партии «Народный фронт» Арсений Яценюк и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провели встречу в Киеве с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

Яценюк на встрече поздравил Фриланд с председательством Канады в G7 в 2018 году.

«Миссия, которую будет выполнять Канада — особенная», — подчеркнул он.

Он выразил надежду, что лидерство Канады укрепит «единство и сотрудничество мировых демократий в защите принципов и ценностей международного права и противодействия российской агрессии против Украины и свободного мира».

По его мнению, если в мире не будет сильного демократического лидерства, то лидерами станут диктаторские и авторитарные режимы. Он поблагодарил канадского министра за поддержку «государственности, безопасности и преобразований» Украины.

«Рад, что с госпожой министром Фриланд нас объединяет общее видение острых угроз безопасности в мире и в нашем регионе», — добавил лидер «Народного фронта».

Представители власти Украины регулярно заявляют о так называемой «российской агрессии», однако ни разу не смогли представить доказательства ее существования. В Кремле отвергают эти обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «голословными».