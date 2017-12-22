Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Новости Сирии
Латакия готовит оборону на случай наступления ССА
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Латакия готовит оборону на случай наступления ССА

    16:49  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:49  22 Декабря 2017
    1078

    Латакия готовит оборону на случай наступления ССА

    Латакия, 22 декабря. Командование сирийской армии перебрасывает в Латакию дополнительные силы.

    Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что командование Сирийской арабской армии приняло решение усилить контингент в северной провинции Латакия на случай наступления оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия». Армейцы получили разведданные о подготовке масштабной военной операции «умеренными» боевиками. Есть информация о переброске танков и тяжелой артиллерии в горные регионы провинции.

    По сообщению источника нападение готовит группировка «Харакат Ахрар аш-Шам», которая ранее входила в состав террористического формирования «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), но позже переметнулась к «умеренной» ССА.

    Латакия считается наиболее спокойной провинцией Сирии. Крупных боестолкновений в регионе не отмечалось уже более 16 месяцев. Сирийцы связывают это с близостью базы ВКС РФ «Хмеймим».

    Латакия готовит оборону на случай наступления ССА

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #латакия #сса #ахрар аш-шам
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть