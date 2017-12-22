Латакия готовит оборону на случай наступления ССА

Латакия, 22 декабря. Командование сирийской армии перебрасывает в Латакию дополнительные силы.

Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что командование Сирийской арабской армии приняло решение усилить контингент в северной провинции Латакия на случай наступления оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия». Армейцы получили разведданные о подготовке масштабной военной операции «умеренными» боевиками. Есть информация о переброске танков и тяжелой артиллерии в горные регионы провинции.

По сообщению источника нападение готовит группировка «Харакат Ахрар аш-Шам», которая ранее входила в состав террористического формирования «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), но позже переметнулась к «умеренной» ССА.

Латакия считается наиболее спокойной провинцией Сирии. Крупных боестолкновений в регионе не отмечалось уже более 16 месяцев. Сирийцы связывают это с близостью базы ВКС РФ «Хмеймим».

1 Организация запрещена на территории РФ.